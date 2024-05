JOŠ UVEK NE ODLAŽITE KIŠOBRANE, ZA VIKEND SE PALI METEOALARM! Prognoza vremena za naredne dane: Deo zemlje sunčan, deo kišovit

U subotu, 11. maja, očekuje nas pravi prolećni dan s dosta sunčanih intervala u Srbiji. Međutim, loša vest je da je za nedelju ponovo upaljen meteoalarm za celu zemlju.

Republički hidrometeorološki zavod saopštio je da će u subotu biti promenljivo oblačno sa dužim sunčanim periodima, a većina teritorije će ostati suva. Mogući su kratkotrajni pljuskovi jedino na istoku Srbije. Duvaće slab i umeren vetar, severni i severozapadni, a temperature će se kretati od sedam do 24 stepena.

U Beogradu se očekuje promenljivo oblačno vreme sa dužim sunčanim periodima, pri čemu će najviša dnevna temperatura biti oko 24 stepena.

Tokom noći ka nedelji očekuje se postepeno povećanje oblačnosti, ali će se zadržati suvo vreme.

foto: Printscreen RHMZ

Međutim, situacija će se promeniti u nedelju.

Biće promenljivo oblačno i nestabilno, s lokalnom pojavom kiše i pljuskova praćenih grmljavinom, zbog čega je za celu Srbiju upaljen žuti meteoalarm koji upozorava na potencijalno opasne meteorološke pojave.

Vetar će biti slab do umeren, severni i severozapadni. Jutarnja temperatura kretaće se od 7 do 13 °C, dok će najviša dnevna biti od 20 do 23 °C.

- U celoj Srbiji srednja minimalna temperatura vazduha u maju imaće vrednosti iznad višegodišnjeg proseka, pri čemu će njena vrednost biti viša za 0.5ºC do 1.5ºC u odnosu na višegodišnji prosek. U Beogradu i široj okolini predviđa se vrednost majske srednje minimalne temperature vazduha oko 14.0ºC. U celoj Srbiji srednja maksimalna temperatura vazduha u maju imaće vrednosti iznad višegodišnjeg proseka, pri čemu će njena vrednost biti viša za 0.5ºC do 1.5ºC u odnosu na višegodišnji prosek. U Beogradu i široj okolini srednja maksimalna temperatura vazduha tokom maja biće oko 25.1ºC. Mesečna suma padavina tokom maja će se zadržavati u granicama višegodišnjeg proseka sa vrednostima u proseku oko 5 mm nižim u odnosu na višegodišnji prosek. U Beogradu i široj okolini majska suma padavina iznosiće oko 52 mm - navodi se u prognozi RHMZ za maj.

Kurir.rs/Republika