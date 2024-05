MALIŠANI ZBOG EKRANA KASNE U RAZVOJU: Deca do dve godine ne bi uopšte trebalo da koriste telefone, stariji samo pola sata!

Deca koja previše vremena provode ispred telefona, tableta i drugih uređaja često kasne u fizičkom i motornom razvoju, imaju manjak pažnje i koncentracije, kasne u govorno-jezičkom razvoju, a imaju i problema s kontrolom emocija!

Na ovo su upozorili stručnjaci na tribini u okviru nove kampanje Telekoma Srbija "Dečji svet je veći od ekrana", organizovanoj u Sava centru s ciljem da se podigne svest javnosti o uticaju prerane i prekomerne upotrebe digitalnih uređaja na decu u ranom razvoju.

Dr Ranko Rajović, šef Katedre za neuronauke u vaspitanju i obrazovanju na Pedagoškom fakultetu u Kopru, istakao je da su istraživanja u Sloveniji, a ista je takva situacija svuda u regionu, pokazala da je svaka nova generacija koja se upiše u prvi razred generalno slabija u odnosu na prethodne dve.

- Motorički su znatno slabiji, slabija im je pažnja i koncentracija, rečnik im je siromašnji, a jedan od glavnih faktora za to je previše gledanja u ekran. Sada imamo situaciju da dete od dve godine, praktično još uvek beba, ima tablet u kolicima i prstima prevrće po njemu. To izaziva kašnjenje u govoru, ali i u fizičkom razvoju, jer dete umesto da trči, da skače, da se prevrće - gleda u telefon - objašnjava dr Rajović i dodaje da ovaj problem ne mogu rešiti samo roditelji, već bi njim trebalo da se pozabavi čitavo društvo.

Ne preterivati sa poklonima Dete treba da nauči da čeka i ceni Deca bi trebalo da što više vremena provode napolju, da trče, igraju se loptom, klikerima, lego kockama, slagalicama, kao i da razgovaraju s roditeljima, istakli su stručnjaci na tribini, a dr Ranko Rajović istakao je i da decu ne treba obasipati ogromnom količinom igračaka. - Jednom mi je jedna baka rekla da je slušala kako sam pričao da su klikeri jako korisna igračka i reče mi da je unuku kupila 100. To, naravno, nije dobar pristup. Mi često detetu pokazujemo ljubav tako što mu kupujemo poklone, a to nije pravi način. Roditelji bi trebalo dete da nauče da čeka i da ceni ono što dobije.

On ističe da ograničavanje korišćenja digitalnih uređaja može naići na otpor deteta, ali da roditelji ne treba da ispunjavaju svaku detetovu želju, već da mu pokažu šta je dobro.

Master logoped Marijana Mirković iz Zavoda za psihofiziološke poremećaje i govornu patologiju "Prof. dr Cvetko Brajović" kaže da se u poslednjih desetak godina sve više javljaju roditelji čija deca kasne u govorno-jezičkom razvoju, a koja su na vrlo ranom uzrastu bila izložena različitim digitalnim uređajima.

- Zabrinjava da poslednjih godina sve više dece koja nam dolaze ne reaguje na poziv imenom, ne obraća pažnju na dešavanja u okruženju, ne učestvuje u zajedničkim, svakodnevnim kućnim aktivnostima - kaže ona i dodaje da pored uticaja na govor, pažnju i pamćenje, ovakav sadržaj dovodi i do ispada u ponašanju, jer deca imitiraju sadržaj koji vide, a nekad i ne razumeju najbolje.

Vladimir Lučić Decu treba obučiti kako da koriste tehnologiju Vladimir Lučić, generalni direktor Telekoma, rekao je da ta kompanija kampanjom "Dečji svet je veći od ekrana", kao i tribinama koje će biti organizovane u Beogradu, Nišu, Novom Sadu i Kragujevcu, želi da podigne svest o pravilnoj upotrebi novih tehnologija kod najmlađih, odnosno kod dece u razvoju. foto: foto Tag media - To je jedna od najaktuelnijih tema, o njoj se dosta diskutuje u poslednjih nekoliko godina i smatrali smo da mi kao telekomunikacioni operater u Srbiji koji ima najviše mobilnih korisnika treba da budemo pokretači ovakve inicijative - rekao je Lučić. Naveo je da u cilju podizanja svesti o upotrebi novih tehnologija kod najmlađih postoje dva strateška plana - da svake godine bude sve više kampanja posvećenih deci, kao i da se proširi svest o pravilnom korišćenju novih digitalnih tehnologija kod najmlađih: - Ovom kampanjom ćemo pokazati da se ne treba plašiti novih digitalnih tehnologija. Ako dovoljno dobro razumemo kako treba da ih koristimo od samog početka, baš kod najmlađe dece, imaćemo pravilno razvijenu decu koja su se edukovala kako se na pravi način koriste digitalne tehnologije.

Deca do druge godine uopšte ne bi trebalo da gledaju u ekran, dok bi mališanima od dve do pet godina korišćenje uređaja trebalo ograničiti na pola sata do maksimum sat vremena, ističe doc. dr Bojana Drljan sa Fakulteta za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju.

- Sam uticaj ekrana ne može dovesti do nekog poremećaja, ali je jako nepovoljna faktor za razvoj deteta - navodi ona i ističe da ima puno aktivnosti koje se mogu raditi sa decom, a koje stimulišu njihov razvoj, kao što su čitanje knjiga sa decom, igranje sa loptom, izlazak u prirodu...