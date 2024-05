SVE SE MENJA, SLUŽBA OSTAJE! Kako je nastala Ozna, jedna od najmoćnijih sredstava SFRJ za OBRAČUNAVANJE S NEPRIJATELJIMA (VIDEO)

Tajne službe su oči i uši svake države i najvažniji organ za očuvanje bezbednosti građana. BIA danas slavi 80 godiina, od kad je osnovano Odeljenja za zaštitu naroda, čuvena Ozna.

To je bila prva državna bezbednost komunističke Jugoslavije, stvorena 13. maja 1944., a do danas se slavi kao Dan bezbednosti.

Kako se razvijala tajna služba kroz istoriju istraživao je novinar Kurir televizije Mladen Radulović.

Neprijatelj Jugoslavije, gde god da se nalazi, ne sme da spava mirno. Ovaj zadatak izvršen je u toj meri profesionalno i beskompromisno da predstavlja jednu od najblistavijih tačaka borbe za očuvanje i integritet SFRJ. Operacija istrebljenja terorista, odnosno preventivni udari u inostranstvu, u velikoj meri su podigli i bezbednost naše države.

Zadatak Ozne bio je da sve zna i sve čuje. Bila je veliki brat komunističke Jugoslavije. Odeljenju za zaštitu naroda ništa nije moglo da promakne, iako nije bilo kamera na svakom koraku. Sve je počelo tokom partizanskih dana, pre tačno 80 godina, 13. maja 1944. godine u Drvaru formirana je Ozna, Odeljenje za zaštitu naroda. To je bila bezbednosna agencija SFRJ.

Osnivač je bio Slobodan Penezec Krcun, a Titov bezbednjak Aleksandar Ranković pretvorio ju je u Upravu državne bezbednosti - Udbu.

- 13. maj ili Dan bezbednosti, kako je u svoje vreme nazvan taj praznik, zapravo je predstavljao jedan veoma značajan momenat u istoriji službi bezbednosti na ovim našim prostorima. Pre svega na prostoru bivše Jugoslavije, ali je ostalo još uvek tih tragova, ostalo je još uvek obeležavanja i brojnih nekih stvari koje podsjećaju na taj dan. Od početka, dakle, od formiranja Ozne koji je formiran u, takoreći, ratnim uslovima, pa preko Udbe do Službe državne bezbednosti, naš sistem bezbednosti se razvijao, upravo onako kako se je razvijala i zemlja. Dakle, u početku, to je bio jedan jako, jako veliki i moćan represivni aparat partije, koja se razračunavala sa ostacima, ne samo terorističkih grupa i drugih ostataka iz rata, već je vodila i tu, takozvanu, represivnu meru protiv kontrarevolucije. No, tokom vremena dolazi do promena i formira se Udba, kao uprava državne bezbednosti, koji su smatrali njim najjačim aparatom državne bezbednosti to vreme, ne samo na Balkanu, već i moguće u širim okvirima. Udbaa se u bukvalnom smislu takmičila sa mnogo značajnijim službama - kaže bivši pribadnik SDB Božidar Spasić.

Jugoslovenske službe bezbednosti postigle su veliki uspeh u suprotstavljanju obaveštajnoj, subverzivnoj i diverzantskoj aktivnosti raznih spoljnih službi. Spasić objašnjava da su operaciju izmeštanja borbe protiv terorizma van granica jedne države prekopirale brojne svetske obaveštajne službe.

- Ono što je notorna činjenica jeste da je naša služba bila vrlo prilagodljiva, dakle, umela je da se prilagodi svakom momentu i svakoj situaciji, i vrlo često smo mi koji smo radili u toj službi primećivali, da nas i druge službe u tom pravcu kopiraju. To se odnosi značajno da boru protiv ustaških, šiptarskih i drugih terorističkih elemenata u inostranstvu, gde je služba bila efikasna i prebacila je borbu sa svog terena i sa prostora Jugoslavije u inostranstvo, a jednostavno, nakon toga smo primetili da su i ostale zapadne službe počele da ganjaju teroriste van svoje teritorije - kaže Spasić.

Zadaci tajnih službi mogu se razlikovati u zavisnosti od države. U osnovi, prioritet rada su praćenje i sprečavanje pretnji nacionalne bezbednosti, kao što su terorizam, špijunaža i ekstremizam. Zatim, prikupljanje obaveštajnih podataka, kontraobaveštajni rad, bezbednost rukovodilaca države, proučavanje i analiza stranih vojnih sposobnosti, kao i sabotaža i dezinformacije, odnosno korišćenje različitih taktika za destabilizaciju suprotstavljenih država.

Ovi zadaci su izuzetno složeni i zahtevaju visok nivo obuke, tehnološke veštine i koordinaciju između različitih ogranaka bezbednosnih agencija. Manje je poznato, navodi Spasić, da je u borbi za slobodu, koja je za naš narod bila tajna i nepoznata, tokom decenija stradao veliki broj pripadnika službe.

- To je jedan aspekt. Znači, borba protiv terorizma je bila prioritet. Prema nekim zvaničnim podacima, oko šest do sedam hiljada pripadnika službe bezbednosti od 1945. godine, pa sve negde do početka 70-ih godina, izgubilo živote u borbi protiv tog takozvanog unutrašnjeg neprijatelja, tih terorista koji su zastali iz rata, raznoraznih bandi koje su upadale u zemlju i pokušavali da izvrše kontrarevoluciju, napada na naše građane i institucije i inostranstvu i naravno u borbi sa šiptarskim i ustaškim teroristima. Ogroman broj ljudi koji je ubijen upravo suštinski na vratima slobode. Dakle, oni su dali svoj život za slobodu i postoji ta uzrečica za pripadnike službe koji su poginuli u ratu sa tim unutrašnjim neprijateljima koji su želeli da naruše mir naših građana, to je "Pali su nepobeđeni".

Ako je nekome nešto još nejasno, slobodno neka pogleda film Balkanska pravila i sve će mu se samo kasti. A 80 godina kasnije jedno je sigurno. Sve se menja, služba ostaje.

Do današnjeg dana služba je promenjala pet naziva. OZNA, UDBA, SDB, RDB i BIA. Ime se menjalo, sve drugo, ostalo je isto.

