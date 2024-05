"NE MOGU VIŠE OVAKO DA ŽIVIM, NEMAM VIŠE SNAGE" Baka Emira ostala sama u trošnom stanu, ne zna kako će POSLE VELIKOG POŽARA

Emira Šaćirović, šezdesetosmogodišnja žena iz Novog Pazara, susreće se sa težkim životnim izazovima.

Osim što živi u malom i trošnom stanu bez kupatila, nedavno je situaciju dodatno otežao požar, čije posledice sama ne može da sanira.

foto: Kurir televizija

Naša ekipa je posetila ovu ženu, kojoj je pomoć preko potrebna.

Ne mogu više da izdržim ovako - sa suzama u očima dočekala je Emira ekipu Kurir televizije.

Teški uslovi u kojima Novopazarka Emira Šaćirović živi, postali su još teži kada je nedavno izbio požar u njenoj stambenoj zgradi.

- Od šporeta je krenuo taj požar. To nije gorelo jako, sine, Boga mi. Vatrogasac mi je rekao da je to odavno puklo, dugo je tinjalo i moralo je da se zapali. Za sve sam se uplašila. Za svoj život i za sve. Od tada gubim i glas, ne mogu više ni da govorim. Kad sam videla plamen gore kad to puca, šokirala sam se, a vidiš kako sam bolesna - priča ova Novopazarka.

foto: Kurir televizija

Iz stana, preko dimnjaka, požar je brzo došao do krova zgrade.

- Gore je bio požar. Uveče kad sam sela da ležim, samo sam čula pucanj. Izađem, gori gore krov. Zvala sam vatrogasnu. Došli su, krampoviama su gore bili razbijali. Kaže, da si deset minuta kasnije zvala, bog vas spasio ne bi. Ja ne smem gore, ne smem na visinu. Potkrovlje je skoro potpuno uništeno. Nakon požara, prokišnjava sa svih strana. Stanari novca nemaju za rekonstrukciju. Snalaze se kako znaju i umeju - priča Emira.

Svaka kiša predstavlja veliku opasnost. Grede su stare više od 160 godina. I pre požara su predstavljale veliku opasnost za stanare. A prokišnjavanje i dogorela krovna konstrukcija ovde nisu jedini problemi.

foto: Kurir televizija

- Ništa nema. Niti imam vodu, niti ništa. Niti mašinu za sudove, ništa. Ni za veš, kamoli za sudove. Eto, to je moj život tu. Ko bi se ovde snašao osim mene? Zato što sam navikla. Ovde se niko se ne bi snašao, ovo nigde nema. Dva srčana udara sam imala, pijem lekove za pritisak. Jedni su 1.800, drugi 2.400 dinara, ja to moram da platim, da kupim. A otkud? Od ove penzije živim, ne mogu više - očajna je Emira, koja moli dobre ljude da joj pomognu i olakšaju joj starost i probleme sa kojima se svakodnevno susreće.

Kurir.rs/Emir Lićina

