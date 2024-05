DRŽAVNI SEKRETAR OTKRIVA KAKO JE NASTAO POŽAR U UŽICU: Odigralo se u središu otpada visine 15m, rešićemo ovaj problem ZAUVEK

Požar na deponiji Duboko kod Užica posle 9 dana još gori.

Ivana Jokić, državni sekretar u ministarstva zaštite životne sredine, gostovala je u emisiji Puls Srbije gde je otkrila kakvo je trenutno stanje na deponiji Duboko, ali i koji su dalji koraci koje će država preduzeti da se sanira ovaj slučaj.

- Požar je nastao mešanjem gasova u središtu same deponije jer je 15 metara visina samog otpada, jer otpad dolazi iz 9 lokalnih samoprava. Deponuje se na lokaciji regionalne deponije "Duboko" koja je izabrana još davne 2005. godine. Tada se odlučilo da se na toj deponiji odlaže otpad ova dva okruga. Ono što je bitno reći jeste da je pojačan nadzor nad kvalitetom vazduha. Postoji sedam lokacija na kojim se meri kvalitet vazduha, postavljena je i mobilna merna stanica u Lunovom selu od strane Agencije za zaštitu životne sredine gde se takođe meri vazduh u realnom vremenu. Svi podaci su transparentni, javno dostupni na sajtu Agencije za zaštitu životne sredine, Instituta za javno zdravlje Batut i Zavoda za javno zdravlje Užice koja takođe ima mernu stanicu u Užicu koja nije automatska, nego manuelna - rekla je Jokić i dodala:

foto: Kurir televizija

- Svi ti podaci se obrađuju na satnom nivou. Desilo se jutros u Lunovom selu da je došlo do prekoračenja zagađujućih materija, ali istog momente je obavešten Zavod za javno zdravlje Užice, date su zdravstvene preporuke građanima kako da se ponašaju u tim situacijama. Uglavnom su to preporuke na nivou toga da nose maske, da prosto ne idu u prostor gde se nalazi dim, da zaobilaze taj prostor, eventualno dok se malo ne razreši situacija. Pre nego što sam došla u studio dobila sam informaciju da je nivo tih zagađujućih čestica u padu. Noćas je bio u porastu, ali je to normalno s obzirom da se nije gasio požar tokom noći. Sami radnici moraju da se odmore, da pristigne još sredstava, jer smo bukvalno upotrebili sva raspoloživa sredstva. Samo juče je bačeno oko 10.000 tona penila koja se zaista pokazalo efikasno. Rezultat mora biti i dim, ali samo molimo za strpljenje jer će situacija ubrzo biti rešena.

03:56 SEKRETAR MINISTARSTVA OTKRIVA KAKO JE NASTAO POŽAR U UŽICU: Odigralo se u središu otpada visine 15m, rešićemo ovaj problem ZAUVEK

Potom se osvrnula na potencijalno rešenje koje bi zauvek neutralisalo ovu opasnost koja je pogodila Užice.

- Ovaj problem se jedino može rešiti, ne samo u Užicu nego i u celoj Srbiji, izgradnjom regionalnih centara za upravljanje otpadom po najsevernijim evropskim standardima gde se vrši tretman tog biogasa koji se sakuplja u samom središtu deponije. On se upotrebljava za neke druge svrhe, da li u svrhu dobijanja energije ili toplotne energije, svakako ne ostaje u telu deponije, zato nema više mogućnosti za stvaranje požara. Ovim ćemo svakako obezbediti to i u deponiji Užice - rekla je Jokić.

Kurir televizija je dostupna na kanalu broj 109 za korisnike MTS Iris TV, na kanalu 9 za korisnike m:SAT TV, Supernova i Yettel Hipernet TV, na kanalu 108 za korisnike BeotelNet, na kanalu 8 za korisnike Orion telekoma i na kanalu broj 112 za korisnike Sat-trakt na teritoriji Srbije, u okviru platforme M:tel u Crnoj Gori i Bosni i Hercegovini i MTEL Global u dijaspori, kao i na aplikaciji Arena Cloud.

Zabranjeno preuzimanje dela ili čitavog teksta i/ili foto/videa, bez navođenja i linkovanja izvora i autora, a u skladu sa odredbama WMG uslova korišćenja i Zakonom o javnom informisanju i medijima.

Kurir.rs

Bonus video:

00:39 Gašenje požara Užice