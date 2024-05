DOLCE VITA NA OBALI SAVE: Stanovi na ovoj lokaciji su za one koji žive svoje snove

Možete li da zamislite lepotu svakodnevice koja počinje na obali Save do koje stižete laganom šetnjom kroz jedinstvenu luksuznu pešačku zonu, a završava se ispijanjem vina na vašoj prostranoj terasi s pogledom na reku ili u vrhunskom restoranu do kog stižete peške? U istom danu ste s lakoćom obavili posao, odradili trening, uživali u kupovini novih komada garderobe najluksuznijih brendova u neposrednom komšiluku, a stigli ste i da sa decom provedete vreme u zelenilu, jer se sve što vam treba nalazi nadohvat ruke.

foto: Promo

Ako ovako zamišljate savršen dan i mislite da je nemoguće doživeti ga u velikom gradu, znajte da grešite. Baš tako će izgledati svakodnevica budućih stanara BW Dolce, nove zgrade u Beogradu na vodi, smeštene u neposrednoj blizini Kule Beograd i Galerije, sa kojom je spaja nova pešačka zona sa prodavnicama ekskluzivnih brendova, koja će postati sinonim za besprekorni doživljaj luksuza.

Pogled koji ispunjava dušu

Stanovi u BW Dolce osmišljeni su za one koji žele da žive svoje snove i od života uzimaju samo najbolje. Odlikuju ih besprekorna arhitektonska i dizajnerska rešenja, a zahvaljujući obliku zgrade, prostranim terasama i prozorima od poda do plafona, stanovi se „kupaju“ u dnevnom svetlu.

foto: Promo

Pogled je tek posebna priča. S jedne strane, zgrada gleda na reku, Sava Promenadu, Kulu Beograd i Novi Beograd, a s druge na Savski park, staro gradsko jezgro, Hram Svetog Save i druge gradske znamenitosti. Gde god da pogledate, imate nezaboravan doživljaj života na mestu gde se spajaju istorija i tradicija s dušom novog, savremenog Beograda.

foto: Promo

I sve ostalo što očekuje buduće stanare potpuno opravdava ime zgrade. Život zaista ume da bude sladak kada ste okruženi najboljim sadržajima koje Beograd nudi. Luksuzna pešačka zona, ekskluzivni brendovi i najsavremeniji Cineplexx bioskop sa IMAX tehnologijom u Galeriji, kulturni sadržaji, rekreativne aktivnosti i vrhunski restorani dodatni su faktori koji čine ovu lokaciju izuzetnom.

Predah u zelenilu unutrašnjeg dvorišta

A kada vam je dosta urbanog ritma i poželite da se ušuškate u zelenilu, uronite u spokoj unutrašnjeg dvorišta. Ovo zeleno utočište je uređeno poput ogromnog parka i obuhvata različite sadržaje: dečije igralište, fontanu, mesta za odmor ispod drveća i pergola, stazu za trčanje, kao i raznovrsno zelenilo.

foto: Promo

Idealne uslove za održavanje kondicije i zdravih navika ili, jednostavno, samo za pauzu od posla, pronaći ćete u raskošnom Savskom parku uz 700 metara dugačku trim stazu, višenamenski sportski teren, stoni tenis, biciklističke i staze za vožnju rolera i trotineta duž Sava Promenade, kao i u budućem obližnjem sportskom centru.

Za vrhunac ugođaja, iz BW Dolce se kroz podzemnu garažu ili prijatnom šetnjom kroz park direktno stiže do bazena od 25 metara i sav prateći spa sadržaj. Bazen je okružen zelenilom i okrenut prema ulici i unutrašnjem dvorištu.

Snovi koji postaju stvarnost

Kao i sve zgrade Beograda na vodi, i BW Dolce u lobiju ima recepciju, obezbeđenje i izdvojeni deo za prijem pošte. U prizemlju zgrade stanari mogu ostaviti dečija kolica u posebnu ostavu, a u pet stanici očistiće šapice svojih ljubimaca po povratku iz šetnje. Za automobil uvek ima slobodnog parking mesta u podzemnoj garaži koja se prostire na dva nivoa. U podnožju zgrade nalaze se prodavnice, kafići i restorani orijentisani prema novoj luksuznoj ulici i Galeriji, kao i prema unutrašnjem dvorištu i parku.

foto: Promo

Jedna od boljih strana života na takvoj lokaciji je i to što se do drugih delova grada stiže brzo. Stanarima BW Dolce biće potrebno svega 8 minuta vožnje do Slavije, a 17 do aerodroma Nikola Tesla. Za pet minuta peške stižu do budućeg Istorijskog muzeja Srbije u čijem zaleđu će se ukrštati prve dve linije budućeg metroa, a odatle brzo i lako do drugih delova grada.

foto: Promo

Ukratko, BW Dolce je mesto gde se umetnost življenja spaja sa luksuzom i udobnošću, a snovi pretvaraju u stvarnost. Ako ste i vi u potrazi za savršenim okruženjem za sladak život ili sigurnom investicijom u Beogradu, registrujte se na sajtu belgradewaterfront.com i posetite Prodajni centar na Sava Promenadi tokom Prodajnog dana u petak, 17. maja, od 10 do 19 časova, jer se možda baš nakon razgovora sa prodajnim savetnicma vaši snovi pretvaraju u javu.

Promo