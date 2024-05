ISTORIČAR O STRAVIČNIM UBISTVIMA OZNE KRAJEM DRUGOG SVETSKOG RATA: Blizu 60.000 ljudi ubijeno, 3.000 dece u Banatu STRELJANO

Trinaestog maja, 1944. godine, osnovano je u Drvaru - Odeljenje za zaštitu naroda, daleko poznatije kao OZNA, čuvena tajna policija socijalističke Jugoslavije. Čuvena uzrečica "Ozna sve dozna", i dalje služi kao metafora straha koji su širili ljudi čija je reč znala da odvede pred streljački stroj ili u zatvor.

Istoričar Nemanja Dević gostovao je u emisiji Puls Srbije gde je otkrio više o jezivim dejstvima tajne policije.

- Najosetljiviji momenti su u raspletu rata 1944. i 1945. godine. Ubijeno je po najnižim procenama, imenom i prezimenom utvrđeno 59.554 civila, van borbenih dejstava samo na teritoriji Srbije, današnje Republike Srbije. Dodajte tome ubistva zarobljenika na Zelengori 13. maj 1945. godine. Na prvu godišnjicu formiranja Ozne u planinama na Zelengori bilo je zarobljeno nekoliko hiljada bivših pripadnika jugoslovenske vojske u otadžbini i oni su delom ubijeni u borbi, a delom ubijeni takođe bez suda kao zarobljenici, streljanjem. To znači koga Ozna proglasi krivim, taj nema pravo na suđenje - rekao je istoričar i dodao:

02:57 ISTORIČAR OTKRIVA STRAVIČNA UBISTVA OZNE KRAJEM DRUGOG SVETSKOG RATA: Blizu 60.000 ljudi ubijeno, 3.000 dece u Banatu STRELJANO

- Bilo je više faza obračuna sa narodnim neprijateljima. U jesen 1944. godine, faktički od septembra 1944. godine pa negde do proleća 1945. godine postojale su tzv. vansudske likvidacije. To su tzv. divlja čišćenja gde su poverenici Ozne dobili odrešene ruke da u svakom gradu izvrše čišćenje narodnih neprijatelja. Nije se tu radilo samo o pripadnicima suprostavljenih vojnih formacija, nije se tu radilo samo ni o pristalicama pokreta Draže Mihajlovića. Podsećam da je u Beogradu streljan književnik Svetislav Stefanović, čovek koji je prevodio Šekspira na srpski jezik. Da je streljan Grigorije Božović, književnik, najbolji poznavalac i literarni slikar stare Srbije. Da je streljano od Ozne u Srbiji od 1944. do 1946. godine oko 3.000 maloletnika kojih imamo imenom i prezimenom. Istina do duše, uglavnom iz Nemačke manjine iz Banata, ali 3.000 dece... to su činjenice koje potpuno drugačije bacaju svetlo na nešto što smo mi vrlo često skloni danas da mistifikujemo o tome kakva je bila uloga Ozne.

Kurir televizija je dostupna na kanalu broj 109 za korisnike MTS Iris TV, na kanalu 9 za korisnike m:SAT TV, Supernova i Yettel Hipernet TV, na kanalu 108 za korisnike BeotelNet, na kanalu 8 za korisnike Orion telekoma i na kanalu broj 112 za korisnike Sat-trakt na teritoriji Srbije, u okviru platforme M:tel u Crnoj Gori i Bosni i Hercegovini i MTEL Global u dijaspori, kao i na aplikaciji Arena Cloud.

Zabranjeno preuzimanje dela ili čitavog teksta i/ili foto/videa, bez navođenja i linkovanja izvora i autora, a u skladu sa odredbama WMG uslova korišćenja i Zakonom o javnom informisanju i medijima.

Kurir.rs

Bonus video:

06:06 SVE SE MENJA, SLUŽBA OSTAJE! Kako je nastala Ozna, jedna od najmoćnijih sredstava SFRJ za OBRAČUNAVANJE S NEPRIJATELJIMA