PROGNOZA DO KRAJA MESECA! Meteorolog Todorović: Za vikend do 28 pa novo zahlađenje! Upozorio na MAGNETNE BURE, evo o čemu se radi

Promenljivo vreme obeležilo je dosadašnji tok petog meseca u godini, a kakvo nas vreme očekuje do kraja maja gledaocima jutarnjeg programa Kurir televizije Redakcija otkrio je meteorolog Nedeljko Todorović.

- Vreme do kraja maja meseca tipično za ovo doba godine. Znači promenljivo, jutra sveža, a danju umereno toplo s tim da bi u većini dana bilo pljuskova i grmljavine. Danas i sutra pljuskova i grmljavine biće južno od Save i Dunava, a u četvrtak i petak čak i u Vojvodini, a na jugu manje u odnosu na prethodne dane i temperatura bi bila do petka, one maksimalne dnevne negde od 19 do 24 stepena. A u subotu i nedelju 18. i 19. pretežno sunčano i za neki stepen toplije tako da bi u manjim mestima maksimalna temperatura dostigla i 27, eventualno 28 stepeni. A onda sledeće sedmice od 20-og opet pad temperature, biće promeljivijih nekoliko dana u smislu da bude češća pojava pljuskova i grmljavina. Tako da taj ritam promenljivog, generalno promenljivog vremena zadržao bi se do kraja maja meseca, to znači da najverovatnije do kraja maja meseca ne bi bilo onih visokih temperatura od 30 stepeni - započeo je Todorović.

Najavio je i pojačan vetar u košavskom području do kraja tekuće sedmice.

- Danas pa negde do nedelje vetrovito, posebno u košavskom području. U Beogradu će biti umeren jugoistočni vetar tj. košava maksimalne brzine 50 kilometara na čas, a u južnom Banatu negde i do 70 kilometara na čas. Slabljenje vetra verovatno kratkotrajno u subotu, a pre svega u ponedeljak 20-og kad se očekuje i ozbiljnije naoblačenje s kišom.

Upozorio je hronične bolesnike na jednu pojavu koja bi mogla da im prouzrokuje komplikacije.

U pozadini vremenskih događanja posebno poslednjih nedelju dana događaju se promene u retromagnetnom polju. Gledaoci su verovatno čuli za magnetne bure. Ona mnogo značajnije utiče na pojavu nekih tegoba kod manjeg broja ljudi, kao što su glavobolje, reumatični bolovi, ponegde i aritmije, ali vremenske prilike posto nisu ekstremne, onda su manje značajne.

