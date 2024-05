IMA NADE ZA OVAJ SVET! MUŠKARAC IZ SRBIJE POKAZAO ŠTA JE PLEMENITOST: Putuje u Grčku, a ljudima koji nemaju pare ponudio ovo!

Humanost i solidarnost još uvek postoje, a to je dokazao i muškarac S. Ž. iz Srbije koji se sam, da ga niko ne pita i niko mu ništa ne traži, ponudio da dvoje ili troje ljudi poveze kolima do Grčke.

On je na Fejsbuku u grupi "grčka info" pozvao ljude kojima treba prevoz da se jave.

foto: Prinskrin Fejsbuk

- Ponovo ću da objavim, jer se sada već primaklo - 10. juna u 3 sata sa devojkom putujem u Paraliju iz Novog Sada na pet dana. Dana 15. juna oko podne je povratak za Novi Sad. Ako neko ide u tom pravcu i potreban mu je prevoz do Soluna ili nešto slično, neka se javi. Imam tri mesta pozadi slobodna, ali to treće jedino ako je dvoje odraslih sa detetom ili troje ljudi koji se poznaju. Možemo malo podeliti troškove putovanja, a i ne moramo. U slučaju da neko eventualno nije u mogućnosti, rado ćemo ih povesti - napisao je on.

foto: Shutterstock

Ova njegova incijativa je naišla na veliko odobravanje ljudi. "Divni ste", "Predivni ste i humani", "Ima nade za ovaj svet", "Svaka čast, dečko", samo su neki od komentara.

Međutim, bilo je, prosto za nepoverovati, i onih koji su im savetovali da se predomisli i da ne vozi nikoga.

- Pusti to! Uživajte u dvoje. Šta će vam ko u vozilu. Ako nemate novac, provedite se negde gde vas neće mnogo koštati - poručio je jedan sugrađanin, na šta mu je S. Ž. kulturno odgovorio:

- Nije do novca. Mi idemo, pa idemo. Pomoći nekome nas ništa ne košta, a nas dvoje ćemo svakako uživati u putovanju i u boravku tamo. Ali, svakako se zahvaljujem na preporuci i lepim željama.