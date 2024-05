Psiholog Jasmina Mihnjak gostovala je u emisiji Puls Srbije gde je govorila o vršnjačkom nasilju koje je danas sve učestalije.

- Ono što mi je ostavilo najupečetljiviji utisak i što mislim da je zapravo srž svih problema nasilja u ovom društvu je rečenica "ti znaš čije je to dete". Mi se danas u društvu jako puno delimo na ove i one i more nekih podela je prisutno. Međutim kada su deca u pitanju tu ne sme da bude podela i potpuno sam saglasna sa tim da svako dete je budući građanin ove zemlje i svako dete mora da ima ravnopravan pristup u obrazovanju i u životu. Mislim da smo u ovom kontekstu svi zakazali, ne samo roditelji, nego mislim da taj nedostatak vaspitanja dece je odgovornost svih nas i da bi mogli svi da se teretimo za to iz razloga što vrlo često žmurimo na neke stvari. U našoj generaciji kada smo mi odrastali nas su vaspitavale i komšije. Ukoliko nešto pogrešiš, komšija će da te opomene i našim roditeljima je to bilo u redu. Sada su se stvari obrnule, komšija će da zažmuri, mi ćemo da zažmurimo na mnogo nasilja koje se dešava i na ulici i na televiziji i posebno tamo gde ne bi smelo da postoji - rekla je Mihnjak i dodala:

OVO JE SRŽ PROBLEMA VRŠNJAČKOG NASILJA! Psiholog: Bojimo se da će naše dete neko da napadne, ali šta kada je baš ono nasilno?

- Opet i ako komšija ne zažmuri nego nešto prokomentareše može da dobije reakciju poput ma šta se mešaš i tako dalje. To je ta druga strana medalje i zaista bih volela da se ovom prilikom posebno obratimo roditeljima čija deca vrše nasilje. Mi mnogo pričamo o tome kako da prepoznate da je vaše dete. Svi krenemo iz toga da se bojimo da će naše dete neko da napadne. Ali kada se desi to da vas pozovu iz škole i da vam kažu da je vaše dete nešto uradilo. Vrlo često roditelji reaguju na način "nećete vi na moje dete" i onda pokušavaju da nekako ispeglaju grešku koju je njihove dete napravilo. To je ogromna greška prema i tom samom detetu. Mnogo je važno da roditelji shvate da u tom prvom razredu, u vrtiću, još kod kuće treba učimo dete šta je to odgovornost. Nije tačno da oni ne snose nikakvu odgovornost. Oni moraju da snose odgovornost i kod kuće, da razumeju posledice svog negativnog ponašanja. Mnogo je bolje kod te dece koja su nestašnija, koja će pre da naprave neki nestašnjuk, mnogo je važno da odreagujemo u pravo vreme jer ćemo sprečiti nešto mnogo komplikovanije.

