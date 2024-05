U saobraćajnoj nezgodi koja se dogodila u subotu uveče na Novom Beogradu teško je povređen 10-godišnji dečak koji je, prema rečima očevidaca, igrajući se sa drugarima pretrčavao ulicu više puta, a onda pokušao trotinetom da im pobegne kada ga je udario automobil.

Neki su ovakvo ponašanje dece doveli u vezu sa sve prisutnijim izazovima na TikToku.

Psihoterapeut Marija Milenković gostovala je u emisiji Puls Srbije gde je govorila o ovom slučaju.

- Najveća odgovornost kada su ovako mala deca u pitanju zaista imaju roditelji, zato što oni treba negde da nadgledaju, da znaju šta deca rade na polju. A da bi došli do toga, treba da budu upućeni u ona dešavanja i kod kuće. Dakle, TikTok izazovi su izazovi na mrežama. Mreže su danas platforma virtualnog života gde svi negde živimo. Pitanje je da li i na koji način znamo kako neke opasnosti da izbegnemo. Kada su ovakve praktične stvari u pitanju, izazovi istrčavanja i raznih drugih opasnosti koje su nažalost odnele dečje živote, deci negde treba predočiti i pokazati šta se dogodi zapravo od jedne bezazlene igre i da li je to bezazlena igra. To je jedna stvar. Druga stvar za koju mislim da je potpuno okej je ograničiti pristup deci mrežama. Dakle, jedno dete od 6 do 10 godina ne znam koliko može i na koji način i zbog čega da koristi na primer TikTok ili Instagram. Postoje i druge aplikacije koje tu obezbeđuju bezbednost. Dakle, da roditelj može da prati šta to dete gleda na svom telefonu - rekla je Milenković i dodala:

04:56 DECI OD 6 DO 10 GODINA TREBA OGRANIČITI PRISTUP DRUŠTVENIM MREŽAMA! Psihoterapeut: Strah može da sačuva decu od mnogih stvari

- Ono što je vrlo važno i ono što je neizbežno jeste taj kontakt roditelja i dece, objašnjenje šta se to nalazi na mrežama i kakve opasnosti to ima. Vrlo je važno da deca negde imaju strah i da znaju da ako izlete na ulicu da će ih zgaziti auto. Mislim da strah može decu da sačuva od mnogih stvari. Dakle, svest opet i odgovornost zbog čega se ovom detetu to desilo sigurno jeste na roditeljima. Nažalost, nekako uvek sve svaljujemo na roditelja, ali oni jesu zaduženi za to da isprate, proprate i da negde obezbede sigurnu sredinu za svoje dete.

Kurir televizija je dostupna na kanalu broj 109 za korisnike MTS Iris TV, na kanalu 9 za korisnike m:SAT TV, Supernova i Yettel Hipernet TV, na kanalu 108 za korisnike BeotelNet, na kanalu 8 za korisnike Orion telekoma i na kanalu broj 112 za korisnike Sat-trakt na teritoriji Srbije, u okviru platforme M:tel u Crnoj Gori i Bosni i Hercegovini i MTEL Global u dijaspori, kao i na aplikaciji Arena Cloud.

Zabranjeno preuzimanje dela ili čitavog teksta i/ili foto/videa, bez navođenja i linkovanja izvora i autora, a u skladu sa odredbama WMG uslova korišćenja i Zakonom o javnom informisanju i medijima.

Kurir.rs

Bonus video:

03:34 OVO JE SRŽ PROBLEMA VRŠNJAČKOG NASILJA! Psiholog: Bojimo se da će naše dete neko da napadne, ali šta kada je baš ono nasilno?