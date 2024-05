ZASTRAŠUJUĆE TIKTOK BIZARNOSTI ZALUDELE DECU Dečacima iz Srbije lekari se bore za život: Zbog izazova idu i na vagon POD NAPONOM

Društvene mreže i trendovi koje deca prate i isprobavaju, pre svega, sa Tik Toka, ali i drugih internet platformi, sve češće u javnosti pojavljuju se kao uzrok teških telesnih povreda, pa i smrti, međutim, nisu u pitanju samo takozvani onlajn izazovi, već mladi život stavljaju na kocku i zbog dobrog „selfija“.

Vikend za nama obeležila su dva dramatična događaja, u Užicu i Beogradu, i u oba slučaja dečaci, starosti 15 i 10 godina ugrozili su svoj život, prema nezvaničnim informacijama, jedan zbog „selfija“, drugi zbog Tik Tok izazova.

Selfi na vagonu?!

Mediji su preneli da je dete staro 15 godina u Užicu udarila struja nakon što se popeo na vagon. Infrastruktura Železnice Srbije je saopštila da je na zahtev otpravnika vozova u železničkoj stanici Užice teretna, isključen napon u kontaktnoj mreži iznad pruge Užice - Užići, jer je otpravnik vozova primetio mlađu osobu kako se penje po vagonima. Ova osoba je, kako se dodaje, potom ušla u strujno kolo iznad pruge i doživela strujni udar.

- Kroz kontaktnu mrežu iznad pruge prolazi struja jačine 25.000 volti i nije potrebno ni da se dodirnu strujni vodovi da bi došlo do strujnog udara. Dovoljno je da se samo uđe u strujno kolo, koje može biti i par metara udaljeno od kontaktne mreže. Prosečno godišnje nastrada pet i to uglavnom mladih osoba od strujnog udara iz kontaktne mreže, najčešće tokom penjanja na vagone – saopšteno je nakon ove nesreće.

Zbog teških opekotina dečak je primljen u bolnicu i povrede su opasne po život. Lekari su uspeli da stabilizuju njegovo stanje i iz užičke bolnice prebačen je u Beograd u Tiršovu.

Najčešći razlog zbog kojeg mladi na ovaj način ugrožavaju svoje živote jeste upravo da bi napravili opasan selfi.

Koban Tik Tok izazov na Novom Beogradu?

Lekari se bore i za život dečaka (10) koji je doživeo nesreću na Novom Beogradu. Prema rečima očevidaca, do nesreće je došlo tako što su se deca igrala cik-cak pretrčavanja ulice. Došlo je do rasprave među učenicima ove „igre“, dečak je uzeo od druga 200 dinara i pokušao da pobegne trotinetom, ali ga je u tom trenutku udario automobil. Sa teškim povredana prevezen je u Urgentni centar, a žena koja radi u jednom butiku je rekla da postoji mogućnost da je u pitanju bio opasni Tik Tok izazov.

Više izazova sa Tik Toka i ranije je navodilo decu da pretrčavaju ulice dok je vozačima upaljeno zeleno na semaforu. Leže na asfaltu i u poslednjem trenutku kada naiđe automobil ustaju i trče ili bacaju predmete na put i kada ugledaju da dolazi vozilo, istrčavaju ispred njega pod izgovorom da su hteli da dohvate predmet koji im je „slučajno ispao“. Bilo je i još bizarnijih i opasnijih izazova zbog kojih neka deca više nisu živa: Plavi kit, Momo, zadržavanje daha, cimet izazov, nestanak na 72 sata, petoparac, izazov gutanja kapsula...

Zašto to deca rade

Psiholog Dragana Ćupurdija kaže da deca do 16. godine „nemaju u glavi uzročno – posledičnu vezu". Stvari rade stihijski, a osobe koje prave Tik Tok izazove su toga svesne, znaju da koliko god izazovi bili besmisleni – deca će ih prihvatiti.

- Osobe koje prave Tik Tok izazove se vode stimulacijom. Naime, deca su zbog telekomunikacijskih i drugih uređaja sklona da moraju da budu stalno stimulisana, stalno nešto mora da im se dešava. Sigurna sam da su inicijatori osobe koje su svesne kom uzrastu to prezentuju, a ako te izazove prave vršnjaci, onda su to deca koja imaju poremećaje, to su buduće sociopate i psihopate. Deca su u fiziološkom smislu u tom uzrastu ograničena i jednostavno su željna stimulacije i izazova. Roditelji koji su od početka usmerili dete, ono to radi kroz sport, edukaciju i takmičenja, dok ovi to rade putem društvenih mreža – smatra Dragana Ćupurdija.

Vaspitanje i pažnja roditelja su ključni

Napominje da deca koja se vode društvenim mrežama i platformama su deca željna druženja, komunikacije i pažnje, i tamo traže zamenu za to što im nedostaje. Takve dece je, nažalost, sve više.

- Zvučaće grubo, ali vaspitanje je kao dresura. I ako psa ne izdresiraš dok je mali, on će kada odraste biti nemoguć, neartikulisan, zato jer nije prošao dresuru i džabe mu onda govorite „stani“, ili „sedi“. To je najprostije objašnjenje, jer bez vaspitanja se ne može ništa. Nažalost, većina roditelja je prepustila da Tik Toku da im decu vaspita, ili Instagram i rijaliti programi i oni se ponašaju u skladu sa tim – kaže Ćupurdija.