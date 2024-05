- Državno zdravstvo ne sme da tavori i propada, jer moramo svakom građaninu da omogućimo lečenje najsavremenijim aparatima i opremom - poručio je reizabrani ministar zdravlja Zlatibor Lončar na sastanku sa rukovodiocima svih zdravstvenih ustanova u našoj zemlji.

Direktorima je naloženo da oni lično obave vizite, po svim odeljenjima bolnica, da razgovaraju sa pacijentima, da provere kakvi su njihovi utisci o bolnicama, domovima zdravlja, da razgovaraju sa zaposlenima, kolegama, i da stvari značajno unaprede.

10:09 NE MOŽETE IMATI SIROMAŠNO DRUŠTVO I DOBRO ZDRAVSTVO Polemika lekara i pacijenata o stanju u našim BOLNICAMA I DOMOVIMA ZDRAVLJA

U teoriji zvuči obećavajuće, a kako će da izgleda u praksi voditeljka jutarnjeg programa Redakcija na Kurir televiziji Olja Lazarević pitala je goste Savu Pilipovića, predsednika Udruženja pacijenata Srbije, dr Vanju Miloševića, ginekologa i prof. dr Vladimira Jakovljevića, dekana Fakulteta medicinskih nauka u Kragujevcu.

foto: Kurir televizija

- Mislim da je suviše rano da pričamo u kakvom je stanju Lončar zatekao resor. On je dugo bio ministar i mislim da vrlo dobro poznaje sistem. Mislim da je par njegovih poteza koje je povukao u startu, čim se vratio na mesto ministra zdravlja, pokazuje njegovu rešenost da bude u akciji konstantno. Pod dva pokazuje da zna sve slabe tačke pa i eventualne koje postoje u kompletnoj hijerarhiji Ministarstva zdravlja i siguran sam da će u startu krenuti da rešava to na način na koji on smatra da je potreban. Ovaj sastanak koji je imao sa direktorima najvećih svih zdravstvenih ustanova pokazuje upravo tu tendenciju - kaže Jakovljević.

Ginekolog se nadovezao esencijom lekarskog poziva i odgovornošću koju svaki njegov kolega ima.

foto: Kurir televizija

- Ja se slažem sa uvaženim kolegom Jakovljevićem da je ova ključna rečenica da poradimo malo na sebi. U smislu podizanja i savesti i svesti. Znate, privilegija nositi beli mantil nije običan posao. Ja čak i ne volim da se to naziva posao. Vi nemate ni u jednom poslu osim u vojsci, advokaturi i kod nas da se zaklinjete na nešto. Ali dok neke profesije izgube mušteriju ako naprave grešku, vi ovde radite sa ljudskim životima. Ta privilegija i ta uzvišena dužnost upravo rezultira tim svetlim odnosom pacijent-doktor. Najviše na što su naši pacijenti ljuti, ili ponekad i s pravom ogočeni nije to naše neznanje ili znanje. Oni često čak i ne mogu da uđu u tu problematiku. Nego taj ljudski odnos koji izostaje. Istinski, verujte mi, najveća privilegija u životu je da pomognete nekom kada mu je teško - rekao je Milošević.

Situaciju iz drugog ugla analizirao je treći sagovornik voditeljke Redakcije Olje Lazarević.

foto: Kurir televizija

- Kukolj je u veoma malom procentu ako gledamo te evidentne stvari. Mi smo siromašno društvo, stalno to ponavljam, i mi nemamo dobar zdravstveni sistem. Ne možete imati siromašno društvo i dobro zdravstvo. To ne postoji. Svakog jutra, veliki broj lekara drugih zdravstvenih radnika dođe na posao i bori se da u tom zdravstvenom sistemu pacijenti nekako izdrže do kraja dana. Onda dođe noć koja je posebno specifična u urgentnim centrima i drugim ustanovama. I to je naša realnost, mi iz te kože ne možemo da pobegnemo. Veliki broj pacijenata dođe nervozan, viče, psuje, hoće da udari, hoće da zapreti. To su svakodnevne pojave u našem zdravstvenom svetu, da se lažemo. Isto tako se dešava da veliki broj zdravstvenih radnika, iako ne bi trebalo, dođe takođe umoran, nervozan, nezadovoljan, pa nije naročito ljubazan prema pacijentu, da li je to sestra, da li je to lekar, da li je to čistačica potpuno je nevažno - kaže Pilipović.

