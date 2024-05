"MUŽ SUMNJA DA DETE NIJE NJEGOVO I TO SAMO ZATO ŠTO BEBA IMA PLAVE OČI!" Ispovest porodilje rastužila mnoge

Ispovest jedne majke na društvenim mrežama rastužilo je mnoge! Naime, muž joj ne veruje da je dete njegovo!

Muž sumnja da nije otac, zato što beba ima plave oči.

- Šta biste vi uradile da vaš muž sumnja da je dete njegovo i to samo zato što beba ima plave oči, a on i ja smeđe? - požalila se jedna majka u grupi "Jake žene".

Ona mu je rekla da može to slobodno da proveri.

- Duboko me boli duša i razmišljam ako to bude proverio više neću da budem sa njim zbog toga što nema poverenja u mene. Zanima me šta vi mislite i kako da se nosim sa tim osećanjem povređenosti - upitala je ona.

Njena objava rastužila je i potresla mnoge žene.

- Rekla bih mu da uradi to i da se uveri sam, a onda bi zauvek završio sa mnom - napisala je u komentarima jedna žena.

Jedna gospođa podsetila je na to da bebe uglavnom kad se rode imaju svetle oči, kao i da se kasnije njihova boja menja.

- Muž je glup do bola! Deca mogu povući gene i od drugog i trećeg kolena. Kod mog oca su zelene, kod mame plave, a sestra i ja imamo smeđe. Šta su oni trebali, razvod braka? Smešno! - navodi se u jednom od komentara.

