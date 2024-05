U SRBIJI NA SNAZI CRVENI ALARM, NAJVIŠI NIVO UPOZORENJA! RHMZ najavio obilne pljuskove, duvaće i do 100 km/h - NA UDARU OVAJ DEO

Danas i sutra širom Srbije upaljeni su meteoalarmi i to žuti i narandžasti, a u petak za Banat čak i crveni, koji je predstavlja najviši nivo upozorenja i znači da je prognozirano veoma opasno vreme i to zbog čak tri pojave!

U većem delu Srbije danas je biti upaljen žuti meteoalarm zbog pljuskova i grmljavine, u Banatu i zbog košave, sutra je cela Srbije pod žutim, ali dva regiona i pod narandžastim, a u petak se Banat "crveni" zbog jakog vetra, sa olujnim udarima od 100 kilometara na sat!

foto: Zorana Jevtić

U Vojvodini, Podunavlјu i Pomoravlјu košava će pojačavati danas, a najjači udari vetra očekuju se sutra i u petak, kada će na jugu Banata dostizati i oko 28 m/s (oko 100 km/h), a na području Beograda oko 17 m/s (odnosno 60 km/h). Za vikend kratkotrajno slablјenje vetra.

Ovo su poslednja izdata upozorenja Republičkog hidrometeorološkog zavoda (RHMZ)

RHMZ upozorenje za danas

Pre podne na jugozapadu, jugu, jugoistoku i istoku zemlјe, mestimično sa kišom, koja se posle podne očekuje ponegde i u centralnim i zapadnim predelima.

Lokalno se očekuju i plјuskovi sa grmlјavinom i količinom padavina od 10 do 30 mm, lokalno i više.

U košavskom području duvaće umeren i jak jugoistočni vetar.

foto: Printscreen RHMZ

RHMZ upozorenje za četvrtak i petak

foto: Printscreen RHMZ

U košavskom području sutra i u petak duvaće umeren i jak jugoistočni vetar, povremeno i sa olujnim udarima.

Najjači udari vetra očekuju se:

na jugu Banata do 28 m/s (oko 100 km/h),

dok će na području Beograda biti oko 17 m/s (oko 60 km/h).

Slablјenje košave očekuje se u petak uveče i tokom noći ka suboti.

foto: Printscreen RHMZ

Šta znače narandžasti i crveni meteoalarmi

Narandžasti meteoalarm, kako se navodi na sajtu RHMZ, znači: "Vreme je opasno. Prognozirane su opasne vremenske pojave, a takvog su intenziteta da mogu prouzrokovati materijalnu štetu i biti opasne po ljude i životinje. Treba biti vrlo obazriv, svestan rizika i redovno informisan o detaljima očekivanih meteoroloških uslova. Pratiti savete koje daju nadležne državne službe".

Kako je objasnio, povećan broj PM čestica u vazduhu ujedno znači i da su oblaci puni saharskog peska.

- Kada vidite da su te PM čestice povećane na 10 mikrometara znači da je tu saharski pesak, eto tako možete znati šta se dešava u atmosferi - kaže Ristić.

foto: Petar Aleksić

U nedelju 30 stepeni pa nagli preokret

Kako najavljuje meteorolog Ivan Ristić, u narednom periodu čeka nas veoma turbulentno vreme. Za vikend nas čeka sunčano i toplo vreme, međutim, u nedelju dolazi do promene vremena i svakodnevnih kiša.

- Subota će biti lep dan, skoro bez oblaka, nedelja za nijansu toplija od subote. Ali uveče dolazi do preokreta, dolaze oblaci i moguće su nepogode. Modeli prognoziraju najvišu temperaturu i to malo preko 30 stepeni Celzijusa u nedelju, ali ubrzo u popodnevnim časovima i pljuskove i kišu praćenu grmljavinom, a ponegde i gradom. To će ujedno biti i početak nestabilnog perioda - ističe Ristić na svom fejsbuku.

foto: Uroš Arsić/Mondo

Kako je danas rekao za "Pink" TV, od nedelje počinje i promenljiv period, kada ćemo se svakodnevno družiti sa kišom.

- Od nedelje kreće promenljiv period kada ćemo se svakodnevno družiti sa kišom. I trajaće tokom cele nedelje. Savet je da očistimo odvode, u gradovima kišnu kanalizaciju i korita reka da ne bi došlo do izlivanja - izjavio je Ristić.

