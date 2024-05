Najnoviji slučaj partnerskog nasilja koji se dogodio u Valjevu ponovo je aktuelizovao temu nasilja nad ženama jer je nasilnik Sava Mitrović prekršio zabranu prilaska i u noći između 10. i 11. maja pokušao da ubije nekadašnju partnerku M. B.

Ovaj slučaj nažalost nije usamljen i primer je kako jedna osoba postaje žrtva nasilja i proganjanja. A kakva je kazna zaprećena za ovo delo otkrila je dr Ana Budak, advokat, u svom gostovanju u emisiji Puls Srbije.

- Kada osoba pokušava da stupi u kontakt sa drugom osobom protiv njene volje i kada je uzastopno prati. To je klasičan oblik proganjanja bez ikakve sumnje. Za to je predviđena novčana kazna ili kazna zatvora do tri godine za osnovni oblik. Naravno, ukoliko se utvrdi da su u pitanju neki teži oblici, predviđena je kazna zatvora koja ide i do deset godina - rekla je Budak i dodala:

02:05 ZA PROGONITELJE PREDVIĐENA KAZNA ZATVORA DO 10 GODINA! Advokat: Nemojte čekati da osoba postane nasilna PRIJAVITE NA VREME

- Kada se primećuje ovo krivično delo? Nažalost u praksi, žrtve ga uglavnom ne prijave. To je ono što je najveći problem i zato je potrebno raditi na jednoj vrsti edukacije putem raznih kanala gde će se govoriti o tome. Pre svega su žene žrtve ovog krivičnog dela i treba uticati na njih da reaguju čim primete i najmanji neki znak da su proganjane, da postoji neka verovatnoća da će lice postati nasilno. Dakle, nema potrebe da čekate da se nešto dogodi, nema potrebe da čekate da vas neko udari, što se najčešće desi. Žene se po pravilu obrate kada budu telesno povređene.

Zabranjeno preuzimanje dela ili čitavog teksta i/ili foto/videa, bez navođenja i linkovanja izvora i autora, a u skladu sa odredbama WMG uslova korišćenja i Zakonom o javnom informisanju i medijima.

Kurir televizija je dostupna na kanalu broj 109 za korisnike MTS Iris TV, na kanalu 9 za korisnike m:SAT TV, Supernova i Yettel Hipernet TV, na kanalu 108 za korisnike BeotelNet, na kanalu 8 za korisnike Orion telekoma i na kanalu broj 112 za korisnike Sat-trakt na teritoriji Srbije, u okviru platforme M:tel u Crnoj Gori i Bosni i Hercegovini i MTEL Global u dijaspori, kao i na aplikaciji Arena Cloud.

Kurir.rs

Bonus video:

04:48 REKAO JE DA MI JE ĆERKA VEZANA U PODRUMU, MUČENA I DA PIJE KRV! Jeziva ispovest majke nestale Biljane kojoj se javio PROGONITELJ