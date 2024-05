SLAVICU JE MAJKA NA ROĐENJU DARIVALA JETRVI KOJA NIJE MOGLA DA RAĐA Pa se zaklele na večno ćutanje, a onda šok! MAMU ZVALA STRINOM

Neverovatna priča žene koju je majka poklonira jetrvi, jer nije mogla da rodi, ne bi mogli, čini se, da smisle ni najbolji scenaristi.

Slavica Đurić Sedlarević danas je uspešna književnica koja iza sebe ima već pet romana, ali iza osmeha kojim sve razoružava krije neverovatnu životnu priču. Iako se sudbina njome ozbiljno poigrala, u Slavičinom srcu nema ni trunke ljutnje ili gorčine, naprotiv.

foto: TV Prva printscreen/150 minuta

Završila je studije ekonomije, ali ljubav prema pisanoj reči je uvek tinjala u njoj, te je konačno isplivala na površinu u njenoj prvoj knjiži "Rođena pre začeća" koja je posebna po mnogo čemu. Naime, napisala ju je u dahu inspirisana onim što je doživela, preneo je Kurir Stil Slavičino gostovanje na TV Prva.

Jetrvice živele u kući punoj ljubavi i lepo se slagale

Slavicu nije odgajila biološka majka, već strina...Vraćamo se u šezdesete godine u mesto Istok, samo srce Metohije. Tu je živela njena familija - dva rođena brata sa ženama.

Mlađa jetrva je mogla da ima decu i rađala ih je. Starija nije, koja je prvo ušla u kuću, uprkos lečenju steriliteta više od 10 godina, a žarko je želela.

foto: TV Prva printscreen/150 minuta

Odnos njih dve bio je pun ljubavi, iskren od prvog mometa kako su se upoznale. Dok je Slavičina biološka majka bila trudna, starija jetrva bi je pazila, brinula o njoj i pomagala joj. Rešila je da u jednom momentu da sledeće dete koje rodi – podari svojoj jetrvi koju je mnogo volela.

- Ne osuđujem moju biološku majku, bio je to veliki podvig, dati svoje dete ženi koja ne može da rodi. Znala je da ću ostati u porodici, da sam njihova krv, a sa druge strane, moju majku koja me je odgajila učinila je najsrećnijom na svetu. To je bila neopisiva ljubav, kakvu mislim da ne može da vam pruži ni žena koja vas je rodila. To je bila dupla želja, dupla ljubav - pričala je Slavica u emisiji "150 minuta" na Prvoj.

Slavica se rodila kao vrlo mala, slabašna beba i bilo je pitanje da li će preživeti.

"Jedna je imala dete u rukama, ali nije mogla da ga doji. Samo zid ju je delio od žene koja nije držala dete u rukama ali je mogla da doji. Imala je mleka“, govori Slavica i dodaje da je preživela i ojačala zahvaljujući lekaru iz Mađarske.

foto: TV Prva printscreen/150 minuta

Kako je prošlo godinu dana, starija jetrva se sa suprugom i Slavicom odselila iz porodične kuće, jer nije želela da joj se iko meša u roditeljstvo. Slavica pretpostavlja da je to bio i dogovor.

- Retko sam viđala svoju biološku majku. Odselili smo se, a kada bih dolazila u posetu, zvala bih je "strina". Ali, volela me je pogledom - otkriva Slavica.

Istinu je saznala tek u 15. godini, sasvim slučajno na šalteru, dok je čekala Izvod iz matične knjige rođenih.

- Radnice ce su se međusobno gurkale, a meni nije bilo jasno šta se dešava. Kada sam saznala istinu, osećaj je bio neopisiv. Nije bila to tuga, niti žalost. Ali nešto ti prođe kroz telo, nije ti uopšte bitno šta tamo negde piše u nekim knjigama, ja znam šta je moje i što volim srcem i dušom.

1 / 4 Foto: TV Prva printscreen/150 minuta

Kada sam otišla kući, još jače sam zagrlila svoju majku. Nikada joj nisam rekla istinu, niti sam otvoreno pričala o tome. Nije bilo potrebe - objašnjava spisateljica i dodaje:

- Mnogo teže mi je pala njena smrt, nego kada mi je preminula biološka majka. Ona je imala teško sudbnu, izgubila je 2 sina, moju braću, za 10 dana. Nije mogla da izdrži tu bol i nakon godinu dana je i ona izdahnula - govori Slavica i naglašava da joj se divila zbog svega što je učinila za jetrvu.

Sa druge strane, kada je sahranjivala majku koja je odgajila i pružila joj svu ljubav i toplinu, jedva stvar je jako pogodila.

- Na dan kada sam je sahranjivala čula sam kako ljudi govore, za moje roditelje koji su me podigli i vaspitali, da su bili divan par, ali bez dece - kroz uzdah je završila svoju ispovest.

Kurir.rs/Kurir Stil