IMALA DESET GODINA KADA JOJ JE MAMA UMRLA OD KORONE: Nakon njene sahrane, našla sam poklon za moj rođendan!

Gubitak roditelja je jedna od najvećih boli koju čovek doživi za života, a upravo kroz to je prošla desetogodišnja devojčica Dora, koja tri godine posle majčine smrti još uvek ne može da prežali da je nema.

Dora je na Tik Toku ispričala potresnu priču o ljubavi, nedostajanju i o iskušenjima koje nam život nameće.

- Moji roditelji su se upoznali na moru 1993. Mama je radila kao spremačica, a tata je došo sa drugovima i oni su se družili, a potom razmenili telefone. Mama je živela u Priboju, a tata u Šapcu, a 1994. mama je došla da živi ovde u porodićnoj kući u Šapcu. Venčali su se 1995. i dobili najstariju sestru Kiku. Bili su srećni. 2000. je na svet došla moja sestra Tea, Kika je već bila velika, a zatim 2011. na svet dolazim ja - započela je svoju priču trinaestogodišnja Dora.

Živeli su srećno, kako kaže, sve do 2018. dok mama nije otišla na Maltu kako bi zaradila pare:

foto: Shutterstock

- Međutim to nije išlo po planu, pa joj je tata svaki mesec slao pare. Trebalo je da svi dođemo da živimo na Maltu, ali ništa. Mama je otišla da živi u Beograd da niko ne zna. Tamo upoznaje druga Patrika. Tata je to sve saznao i saznao je da to nije bilo samo drugarstvo i 2019. je zatražio razvod. Tu nastaje pravi pakao. Danonoćne svađe, prepiranja itd... Ubrzo nakon toga dolazi centar za socijalni rad i videli su sve i pitali me da li želim da živim kod tate ili kod mame. Moj odgovor je bio: "Kod tate".

Ubrzo nakon toga, kako je ispričala, tata i mama se razvode. Mama nalazi drugog čoveka i udaje se za njega:

foto: Shutterstock

- Kada sam prvi put došla kod njih, pitala sam mamu: "Mama, da li mogu da spavam sa tobom?" gde na to dobijam njegov odgovor: "Ne može, velika si devojčica". I tako je bilo svaki put kad god bi dolazila. Sećam se to je bio četvri put i postavila sam mu isto pitanje, a dobila sam odgovor: "Izlazi napolje!" i onda je rekao: "Viktorija ona sutra ide kući i - ne zanima me!".

Mama je, kaže, tako morala da uradi. Međutim, u oktobru 2021. mama završava u bolnici zbog korone.

- Borila se mesec dana. Ja sam 15. oktobra rekla Siniši: "Kada mama bude izašla, reci joj da je volim". Rekao je: "Dobro". Sećam se dobro 16.11.2021. Kika i ja idemo zajedno i Kiki zvoni telefon i tada sam čula rečenicu iz Kikinih usta: "Mama je umrla". Nisam mogla da verujem, ulazim u učionicu i pita me učiteljica: "Šta je bilo?" i kada su čuli, svi su ostali u šoku. Kao i ja - priča ona.

Mamina sahrana je bila 20. novembra 2021, a, ironično, njen rođendan je bio dan kasnije.

- Išli smo do maminog i njegovog stana posle sahrane i u ormanu je bila žuta kesa u kojoj se nalazio moj poklon za rođendan koji nije stigla da mi da. Danas skoro tri godine kasnije, i dalje razmišljam o njoj i kako bi bilo lakše da je tu. Počivaj u miru, mama. Voli te tvoja Dora.