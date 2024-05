PRESLATKE BLIZNAKINJE SA DAUNOVIM SINDROMOM PROSLAVILE MATURU: Devojčice izgledale kao princeze, a njihovoj sreći nema kraja

Sara Bero iz Podgorice je na društvenoj mreži "Instagram" poznata kao samohrana majka tri devojčice. Kada je imala samo 20 godina rodila je bliznakinje Irmu i Ildu, a obe su rođene sa Daunovim sindromom. Nekoliko godina kasnije rodila je i ćerkicu Inu.

Sara svoje društvene platforme koristi za podizanje svesti o osobama sa Daunovim sindromom, a video-snimci i fotografije njenih ćerkica tope srca. Iako je samohrana majka, Sara je uspela da svoje mezimice izvede na pravi put, te je tako juče sa svojim pratiocima podelila da su Irma i Ilda završile osnovnu školu.

Sara je objavila fotografije na kojima Irma i Ilda poziraju u prelepim haljinama, našminkane i vidno srećne.

- Evo prođe i dan ali mene moje emocije neće i taj neki osećaj. Oka nisam sklopila celu noć i tako dva dana, jela jednom i to tek da bi mogla stajati na nogama. Puno emocija, puno suza i jedan novi neopisivi osećaj. Mnogo sam ponosna na njih dve, koliko su samo juče bile lepe i srećne pune sebe. Puno truda je uloženo u to njihovo samopozdanje, puno truda za taj njihov osmeh... Do kraja života, zauvek nas 4! - poručila je Sara u opisu fotografije sa svojim ćerkama.

Na fotografijama je Sara pokazala kako su se njene devojčice spremile i kakve su haljine nosile. Takođe je istakla ko im je pružio najveću podršku - njihov ujak, Sarin rođeni brat, zajedno sa Sarinim prijateljem.

Sara je poprilično aktivna na društvenim mrežama i veliki je humanitarista. Ona je predsednica i osnivač "Udruženja dece i omladine sa Daunovim sindromom" u Crnoj Gori, koje je regionalnog tipa i sarađuje sa beogradskim udržuženjem.

