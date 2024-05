NAJNOVIJE UPOZORENJE RHMZ, STIŽE SNAŽNO NEVREME: Pali se narandžasti meteo alarm, ovi delovi Srbije biće na udaru oluje (FOTO)

Republički hidrometeorološki zavod Srbije objavio je danas novo upozorenje na vremenske nepogode.

Naime, kako se navodi, u poslednjoj dekadi maja topla, vlažna i nestabilna vazdušna masa na području Srbije uslovlјavaće česte plјuskove sa grmlјavinom, lokalno praćene gradom i olujnim vetrom.

- Oblačni sistem koji će se kasnije večeras i noćas premeštati preko južnih i delom centralnih krajeva Srbije ne očekuje se da bude intenzivan (prosečno 5 - 15 mm), ali se zato sutra posle podne i uveče očekuje dodatna destabilizacija atmosfere uz potencijalno jače grmlјavinske oblake i lokalno veću količinu padavina (20 - 40 mm), naročito u centralnoj i južnoj Srbiji u toku noći između nedelјe i ponedelјka. Najmanja verovatnoća za pojavu nepogoda sutra će biti na severozapadu Srbije - najavio je RHMZ.

Na teritoriji cele Srbije biće snazi meteo alarm, a najkritičnije će biti u Banatu, Šumadiji, Pomoravlju, jugoistočnoj, jugozapadnoj Srbiji i Kosovu i Metohiji gde će biti upaljen narandžasti meteo alarm.

foto: RHMZ Printscreen

RHMZ je obavestio građane i da će na osnovu radarskih i satelitskih osmatranja za konrektne lokacije izdavati hitna upozorenja 1 - 2 časa unapred.

foto: RHMZ Printscreen

Inače, u Srbiji će sutra biti toplo, promenljivo i nestabilno, mestimično sa kišom i kratkotrajnim lokalnim pljuskovima sa grmljavinom, osim na severu Vojvodine gde će se zadržati suvo vreme. Vetar slab promenljiv, u donjem Podunavlju i na jugu Banata slab i umeren jugoistočni. Jutarnja temperatura od 11 do 18 stepeni, a najviša dnevna od 25 do 29 stepeni.

U ponedeljak promenljivo oblačno i nestabilno, mestimično sa kišom i lokalnim pljuskovima sa grmljavinom. Vetar slab i umeren, jugoistočni, u košavskom području do kraja dana u pojačanju. Najniža temperatura od 13 do 18 stepeni, a najviša od 24 do 28 stepeni.

foto: RHMZ Printscreen

Narandžasti meteo alarm biće na snazi u Sremu, zapadnoj Srbiji, na jugoistoku, jugozapadu i Kosovu i Metohiji.

U utorak promenljivo oblačno, mestimično sa kišom i lokalnim pljuskovima sa grmljavinom. Vetar slab i umeren, u košavskom području i jak, a na jugu Banata i olujni, južni i jugoistočni. Najniža temperatura od 14 do 18 stepeni, a najviša od 24 do 27 stepeni.