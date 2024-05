"NEMOGUĆE JE IZBEĆI UNOS TOKSINA U ORGANIZAM, ALI GA MOŽEMO SMANJITI!" Onkolog upozorava: Obavezno izbegavajte ovu vrstu hrane

Toksini su štetne supstance koje mogu dospeti u naše telo kroz hranu, vodu, vazduh ili kontakt sa zagađenim površinama. Ovi otrovi mogu izazvati ozbiljne zdravstvene probleme, uključujući oštećenje organa, oslabljeni imuni sistem i razne bolesti.

Kako bismo bolje razumeli koliko su toksini opasni i da li možemo izbeći njihov unos, razgovarali smo sa prof. dr Vladimirom Kovčinom, internistom i onkologom.

- Nažalost mislim da je nemoguće potpuno izbeći unos toksina u organizam, ali je moguće smanjiti količinu koju ćemo uneti kada znamo poreklo proizvoda i u krajnjoj liniji deklaraciju šta je sve tu korišćeno za taj proizvod, odnosno na koji način je on došao sve do nas. Da li je to samo tokom pripreme, gajenja, rasta, ili još dodatak prilikom konzerviranja hrane. U svakom slučaju, mnogo bolje je koristiti svežu hranu, ne konzerviranu. Time eliminišemo bar one štetne materije koje se koriste za konzervaciju i dugo održavanje hrane. Ali kada pričamo o svežoj hrani, sveže meso i recimo sveže povrće i voće, jako teško da možemo da izbegnemo svu onu hemiju koja je dodata da bismo uopšte dobili takav proizvod. Da on ne bi propao zbog različitih bolesti koje pogađaju biljke i u krajnjoj liniji i životinje u toku gajenja - rekao je Kovčin.

