RHMZ OBJAVIO NAJNOVIJE UPOZORENJE, METEO ALARM NA SNAZI U CELOJ SRBIJI! Stižu obilni pljuskovi i grad, ovde će biti najkritičnije

U Srbiji će danas biti toplo i nestabilno vreme, mestimično sa kišom, a posle podne i s lokalnim pljuskovima sa grmljavinom.

Danas posle podne i uveče lokalno se očekuju kratkotrajne vremenske nepogode: obilni plјuskovi, između 20 i 40 mm za kratak vremenski period, ponegde i više, jak i olujni vetar u zoni plјuska i grad.

Na jugu Banata i u donjem Podunavlјu povremeno će duvati olujni jugoistočni vetar, koji će krajem dana i tokom noći biti u slablјenju, saopšteno je iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.

Zbog toga je danas na snazi meteo alarm na teritoriji cele Srbije.

Duvaće slab i umeren jugoistočni, u košavskom području umeren i jak, a na jugu Banata sa olujnim udarima. Jutarnja temperatura biće od 12 stepeni do 18, a najviša od 23 do 29 stepeni.

U Beogradu će biti promenljivo, toplo i nestabilno, posle podne i uveče sa kišom i lokalnim pljuskovima sa grmljavinom. Duvaće umeren i jak jugoistočni vetar, uveče u slabljenju i skretanju na južni i jugozapadni. Jutarnja temperatura biće oko 18, a najviša dnevna oko 27 stepeni.

Biometeorološka prognoza Biometeorološke prilike će nepovolјno uticati na cerebrovaskularne i srčane bolesnike, pa im se savetuje oprez. Kod osetlјivih osoba su mogući razdražlјivost, bolovi u mišićima i zglobovima, kao meteoropatske reakcije. Svim učesnicima u saobraćaju se preporučuje pojačana pažnja.

Detaljna prognoza za naredna tri dana

Sreda

Promenljivo oblačno, posle podne mestimično s kišom i lokalnim pljuskovima sa grmljavinom. Vetar slab i umeren, južni i jugozapadni. Najniža temperatura od 13 do 17 stepeni, a najviša dnevna od 23 do 27 stepeni.

Četvrtak

Promenljivo i nestabilno, mestimično s kišom i lokalnim pljuskovima s grmljavinom. Vetar slab do umeren, zapadni i severozapadni. Najniža temperatura od 10 do 15 stepeni, a najviša od 21 do 25 stepeni.

Petak

Promenljivo i nestabilno, mestimično s kišom i lokalnim pljuskovima s grmljavinom. Vetar slab do umeren, zapadni i severozapadni. Najniža temperatura od 11 do 15 stepeni, a najviša od 22 do 26 stepeni.