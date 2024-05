RODA POKUŠAVA DA UĐE U MARKET, A ONDA SE MALO NALJUTILA: "Trebaju joj nove PELENE" Jedinstven SNIMAK iz Zrenjanina (VIDEO)

Društvene mreže obišao je jedinstven snimak iz Zrenjanina, u kom se vidi bela roda koja se nervozno šetka ispred lokalnog marketa.

Na videu koji je objavila Instagram stranica serbialive_vesti, deluje kao da roda pokušava da uđe u prodavnicu, a kada je shvatila da se vrata radnje ne otvaraju, ona se okrenula, digla glavu u nebo i ispustila jedinstven zvuk!

Ispod snimka koji je ubrzo postao viralan, počeli su da se ređaju komentari.

- "Dajte joj da jede i vodu da pije", "Ne vidim da ikoga uznemirava", zaključili su korisnici.

Bilo je i onih duhovitih - "I što joj ne otvorite, trebaju joj nove pelene", "Krenula po cigare", "Vratiće se rode".

Zanimljivosti o rodama – gde i zašto idu, i kad se vraćaju?

Evropa je stanište za dve vrste roda – bele i crne. Belih roda ima više, one žive u naseljenim mestima ili u njihovoj neposrednoj blizini, a ređe daleko od njih.

Gnezde se na odžacima i krovovima kuća, na drveću, dalekovodima, tornjevima, pa čak i u slami.

Nasuprot njima, crne rode žive na malo većoj distanci od čoveka, najčešće u vlažnim šumama.

Mladunci sredinom avgusta počinju da formiraju jata i kreću na put prema svom privremenom zimskom staništu.

Njihovi roditelji, stare rode, na ovaj put kreću nešto kasnije, u prvoj polovini septembra.

U Srbiji najviše roda ima u Vojvodini. One lete pokraj reka, nizvodno, dok ne stignu do Dunava, pa odatle preleću Đerdapsku klisuru i Staru planinu i stižu do doline Marice u Bugarskoj i dalje do reke Tundže čiji ih tok vodi do Bosforskog moreuza.

Odatle jata roda nastavljaju svoj let u uskoj formaciji i tako preleću područje Bliskog istoka, odnosno države Siriju, Liban, Izrael i Jordan, pa dalje lete preko Sinajske pustinje i Sueckog zaliva, sve do Egipta, tačnije do doline Nila.

Svoj put završavaju negde sredinom novembra, kada stižu na svoje krajnje odredište – u Južnu Afriku.

Ovaj put kojim rode lete do zimovališta i natrag utvrđen je zahvaljujući prstenovanju, koje je isto tako ukazalo i na činjenicu da se mlade rode ne vraćaju u svoje gnezdilište u prve dve godine, odnosno dok ne dostignu polnu zrelost. Tokom te dve godine one uglavnom lutaju po Africi.

Dužina puta koje rode pređu je 12.000 kilometara u jednom pravcu. Dok to dugo i iscrpno putovanje traje, rode bivaju izložene raznim opasnostima, pa često i stradaju.

Naročito su ugrožene mlade rode. Samo jedna od deset mladih roda uspeva da se vrati kući nakon tri godine. Zato su rode u mnogim evropskim državama danas dosta proređena vrsta, a u nekim njihovim prirodnim staništima ih, na žalost, više uopšte ni nema.

Rode prosečno žive 15 godina.

