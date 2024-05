POMOZIMO MALOM LUKI DA PROHODA! Krvarenje u mozgu tokom prevremenog rođenja mališanu oštetilo vid i dovelo do cerebralne paralize

- Luka će u avgustu da napuni tri godine, ali još uvek ne hoda. Prevremeno je rođen u sedmom mesecu trudnoće i imao je krvarenje u mozgu četvrti stepen koje je ostavilo posledice u vidu epilepsije, cerebralne paralize i teškog oštećenja vida na oba oka. Luka vidi samo senke, a lekari za sada ne daju nikave prognoze da li će Luka ikada moći normalno da vidi. Što se tiče cerebralne paralize vodimo ga na fizikalne terapije koje su skupe i koje nismo u mogućnosti da finansiramo - priča Ivana Agatonović, majka malenog Luke.

Da bi se izborili da Luka makar prohoda, njegovi roditelji, dovijaju se na razne načine da obezbede novac za skupe fizikalne terapije.

foto: Privatna arhiva

- Vodili smo ga na vežbe od po pola sata u bolnicu u Sokobanjskoj ulici, ali to nije dalo nikakve rezultate. Zato ga sada svaki dan vodimo na fizikalnu terapiju u jednu privatnu kliniku na Čukarici, ali to mnogo košta. Sat i po vežbi plaćamo 108.000 dinara mesečno, što mi nismo u mogućnosti sami da finansiramo. Suprug radi dva posla, ali i pored toga nemamo dovoljno za sve Lukine tretmane. Podstanari smo, a Luku zbog poteškoća sa govorom tri puta nedeljno vodimo i kod logopeda na masaže jezika i obraza, a i to košta - sa drhtajem u glasu priča Ivana i dodaje da imaju i starijeg sina koji ide u školu i koji ima svoje potrebe.

Svi koji žele da malenom Luki olakšaju život i podrže ga da prohoda mogu uplatiti sredstva preko Fondacije "Humanost bez granica" na ime Luka Agatonović.

foto: Fondacija humanost bez granica

Lukina mama ističe da mu lekari za sada ne preporučuju operaciju.

- Pošto je Luka još mali nisu nam preporučivali neku operaciju jer žele da vide koliko će fizikalna terapija pomoći i da li će moći da prohoda - kaže Ivana.