NAJBOLJI SAVETI ZA LETOVANJE U TURSKOJ: Turčin u Srbiji otkriva kako da što bolje i jeftinije prođete na odmoru

Turska je jedna od omiljenih destinacija Srba za letovanje, a jedan Turčin koji živi u Srbiji, na Tik Toku, je dao vrlo korisne savete za letovanje u toj zemlji!

Ovaj muškarac koji je na društvenim mrežama poznat kao Turčin u Srbiji, i najmerodavniji je za davanje saveta za letovanje u toj zemlji, naveo je nekoliko stvri koji vam mogu olakšati boravak u Turskoj.

foto: Tik Tok Printscreen

- Prvo, treba da znate da SIM karticu nije tako lako kupiti kao u Srbiji. Treba vam pasoš i ona košta između 30 i 35 evra sa dodatnih 20 GB za internet. Važna stvar je i to da apoteke u Turskoj imaju drugačiji sistem. Radnim danima apoteke rade od 9 do najkasnije 19.30 sati, pa u slučaju da vam zatreba apoteka, morate videti koja je dežurna - istakao je on, ostaviviši u video snimku sajt sa dežurnim apotekama.

Treću stvar koju savetuje je da se uvek ima keš novac u turskim lirama, ali da se gde god može - plaća karticom.

foto: AP

- Gde možete plaćajte karticom, jer menjačnice u letovalištima nemaju baš dobar kurs. Naravno, na aerodromu nemojte nikako menjati pare, ako ne morate - ističe on i dodaje da, ako hoćete da posetite pijacu u Turskoj, možete u pretraživaču ukucati "pazar Jarleri" i onda ime mesta u kojem se nalazite, pa ćete na taj način videti gde je najbliža pijaca.

foto: Shutterstock

Onima koji vole da se opuste uz piće važno je da znaju da se u Turskoj alkohol ne sme prodavati u prodavnicama posle 10 sati. Tako da, ako planirate neko veselje, morate se pripremiti ranije.

Ponekad je gužva na plaži i teško je naći ležaljku, ali ovaj momak ima savet i za to:

foto: Promo

- Uvek ima neki mladić koji radi na plaži. Dajte mu 2-3 evra bakšiša svaki drugi ili treći dan, pa će on za vas obezbediti najbolje ležaljke unapred.

Turčin u Srbiji kaže i da se neke turistkinje pitaju da li mogu slobodno da se oblače u Turskoj.

- Naravno da mogu! U Turskoj su letovališta bezbedna i žene mogu oblačiti šta žele - zaključuje ovaj muškarac.