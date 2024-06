"KUĆI SAM POGLEDAO RAČUN I IMAO ŠTA DA VIDIM" Srbin u šoku zbog stavke koju su mu naplatili u restoranu, a nije to ni naručio

Srbin u šoku jer su mu u jednom restoranu na auto-putu za Niš konobari naplatili čuveni "kuver" odnosno hleb i paštetu koju nije ni tražio.

U nekim ugostiteljskim objektima konobari gostima serviraju ovo predjelo za koje gosti pomisle da je dobrodošlica. Ne raspituju se o tome, mnogi i probaju, ali kasnije vide ipak da su im naplatili i tu stavku koju oni zapravo nisu ni hteli.

Na Instagram stranici serbialive_beograd pojavila se objava jednog korisnika koji tvrdi da je imao neprijatno iskustvo u restoranu upravo zbog ovog "zalogaja dobrodošlice".

- Samo da obavestim putnike koji odluče da na auto-putu za Niš odmore u restoran (naziv poznat redakciji) da se paze šta rade sa računima konobari. Došli smo da klopamo, uredno platili sve i po dolasku kući sam pogledao račun i imam šta da vidim. Hleb nam je naplaćen, a nismo ni pitani da li želimo, inače nije bio potreban. Konobar je uz hleb doneo proizvoljno dve kugle neke riblje paštete, koju nismo ni pogledali jer ne jedemo ribu, a na računu je uračunato. Ovo je jedna velika sramota. Uz sve ovo na moje pitanje: Da li može račun?" dobio sam odgovor od konobara: "Pa, račun se plaća kod šanka, tako obično rade." - navodi se u objavi.

Drugi korisnik je objasnio o čemu se radi i šta je gostu zapravo naplaćeno.

- Taj hleb i pašteta je kuver, to se radi u većini restorana u poslednje vreme i naplaćuje se svuda, negde više negde manje. Konkretno u ovom restoranu sam bio mnogo puta, nikad ništa negativno nisam doživeo, plaćanje na šanku isto nikad, mada ajde možda je bio problem sa aparatom ako je plaćeno karticom. Stvarno nosim lepe utiske iz tog restorana - napisao je korisnik.

Podsetimo, Kurir je u više navrata pisao o čuvenom kuveru koji konobari serviraju pre oborka, a pojedini restorani naplaćuju.

Dejan Gavrilović, predsednik organizacije potrošača Efektiva, tada je objasnio za Kurir da je ovo postalo jako popularno u poslednje vreme, pogotovo kada je nastupila pandemija korone.

- Dakle, dok sedite u ugostiteljskom objektu i čekate da vam donesu ono što ste poručili, za to vreme vam konobar donese čuveni "kuver". Jedan potrošač nam je ispričao kako je u nekom restoranu na Novom Beogradu poručio riblju čorbu, a dok je čekao ručak, konobar mu je na tanjiriću doneo parče hleba i paštetu. On je to pojeo i prvo što je pomislio je da možda kuća časti. Posle toga je stigla riblja čorba, pojeo je i to i kada je tražio račun, video je na računu da su mu naplatili i taj "kuver", odnosno to parče hleba i paštete, što je svega dva zalogaja - rekao je tada Gavrilović i dodao:

- Kada donesu taj mali obrok, niko ti ne naglasi da se i to plaća, već samo ostave. Gost pomisli da je na račun kuće jer nije to ni poručio, pojede i to mu dođe na naplatu. Ugostitelji sve češće to praktikuju i serviraju ta mini-predjela, koja kasnije naplate.

