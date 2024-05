SRPKINJA DOŽIVELA PAKAO U LUKS HOTELU U ATINI Probudila se - odmah IZJURILA NAPOLJE: Pravi šok usledio kad je OTIŠLA KOD LEKARA

"Vidite vi šta se meni desilo. Ovo vam sad služi kao upozorenje, da vam se ne bi desilo isto što i meni", započela je svoju ispovest devojka iz Srbije po imenu Nina Gavran (28), koju su u luksuznom hotelu u Atini izujedale stenice.

Naime, Nina je devojka koja je u poslednjih nekoliko meseci postala popularna na društvenoj mreži "TikTok", a sada je odlučila da sa svojim pratiocima podeli strašno iskustvo koje joj se dogodilo, te je pokazala i posledice na koži, koje su golim okom vidljive.

foto: Printscreen TikTok

Naime, ona je u videu na svom profilu ispričala kako je otputovala u Atinu pre dve nedelje, gde je imala dobar smeštaj i ništa nije slutilo na užas koji će uslediti, kada se probudila usred noći jer je osetila stenice kako šetaju po njoj.

"Priča počinje pre dve nedelje dok smo bili u Atini. Tako da, ajde, krećemo od početka. Bile smo smeštene u super apartmanu sa sjajnim ocenama i za čistoću i za sve. I onda sam probudila usred noći zato što sam osetila da nešto šeta po meni. Prepoznala sam da su bube koje su u pitanju "bed bugs", odnosno stenice", priča ona.

foto: Printscreen TikTok

Kako dalje priča, one su odmah izašle iz smeštaja misleći da je to to, da nema nikakvih posledica.

"Nismo imale nikakve ujede u tom trenutku. Ono što mi tada nismo znale jeste da se posledice prikazuju tek nekih 10 do 14 dana nakon ujeda. I jedne noći sam se probudila i cela koža mi je bila u plikovima i to je postajalo sve gore i gore i gore i gore.

foto: Printscreen TikTok

"Ja sam, naravno, otišla kod lekara i ispostavilo se da imam ozbiljnu alergijsku reakciju na ujede zato što su me previše ujele. Meni je zahvaćena cela jedna ruka, deo druge ruke, celo lice. Kao što vidite, takođe su mi zahvaćena i leđa. Morala sam da primim osam injekcija kortikosteroida, bezbroj lekova kako se ne bih, ne daj Bože, ugušila", priča ona svoje strašno iskustvo.

Kako dalje dodaje, ova situacija prošla je i bolje nego što je mogla biti.

Ona je tom prilikom apelovala na sve svoje pratioce da budu obazrivi prilikom biranja smeštaja.

"Želim da vas upozorim da budete jako obazrivi kada putujete, nevezano od toga koliko ste platili smeštaj. Moram da naglasim da je ovaj smeštaj bio poprilično plaćen, da je stvarno na sjajnoj lokaciji, da je sve bilo sjajno. Međutim, vidite šta se meni desilo. Nisam mogla da spavam noćima, sanjam kako me jedu bube. Baš je mnogo stresna situacija. Ne znam šta bih vam rekla. Čuvajte se", poručila je Nina.