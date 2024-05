"MOGU I PARE DA VAM OSTAVIM, ALI JA SAM DO KRAJ ŽIVOTA OVDE!" Stručnjaci o jednom od ČESTIH razloga prodaje neuseljivih stanova

U današnjoj emisiji “NI 5 NI 6” na Kurir televiziji, autorka i voditeljka Jovana Grgurević bavila se sa svojim gostima temom ekspanzije prodaje neuseljivihh stanova, kao i garantovanih penzija u Srbiji.

Zbog čega ljudi sve češće prodaju neuseljive stanove i koja su njihova stanarska prava nakon prodaje? Koliko je Srbija blizu uvođenja garantovane penzije, šta uopšte ona podrazumeva, kako se ostvaruju uslovi za sticanje nje, kako da izračunamo koliku ćemo penziju imati i šta su najveće muke penzinera danas?

Na ova i druga pitanja u emisiji su odgovarali Snežana Šantić iz Udruženja penzionera Stari grad, Milan Grujić iz Udruženja sindikata penzionera i Jovanka Zečević advokat.

foto: Kurir televizija

Zečević je objasnila koji su najčešći razlozi prodaje neuseljivih stanova:

- To su ljudi kojima nisu potrebna nikakva izdržavanja, ali sa druge strane možda žele odmah da dođu do nekog novca koji bi im u tom trenutku dao mogućnost da poboljšaju život sebi i možda svojim rođacima. Ono što je dobro jeste što oni ostaju u svom stanu i prodaju ga za izuzetno manji iznos nego da je stan useljiv. Obično je to u pola cene - rekla je Zečević i dodala:

- To je interesantno ljudima koji ulažu u budućnost. Obično je to za decu koja su još uvek na studijama i ne treba im još da se u taj stan usele. Važno je da postoji pošten odnos. Onaj koji prodaje sebi obezbeđuje da tu stanuje dok je živ. E sad ima i onaj drugi razlog nekih prodavac koji ne žele da ostave stan porodici zbog međusobnih razmirica, pa reše da ga prodaju.

Šantić je istakla da je prodaja neuseljivih stanova u ekspanziji:

- Stalno je ekspanzija. Kada kupite neuseljv stan on se overava kod notara i za 24 sata ili 48 sati najkasnije, u katastru je već ubeleženo da je taj stan vaš kada ta osoba premine. Kada neko vama prodaje taj stan on može da se ponaša praktično kao da je stan njegov, može da ga izdaje, ali ne može da ga proda. Kao što je rekla moja prethodnica, uglavnom kupci neuseljive stanove uzimaju za decu, a što se prodavaca tiče jeste čest i taj razlog međusobne svađe naslednika oko nasledstva. Onda vlasnik kaže: "Ja sam ovde do kraja života. Mogu i pare da vam ostavim, ali ja sam ovde."

Grujić je istakao važnost garantovane penzije u vremenu kako je rekao izuzetno izraženih socijalnih nejednakosti.

foto: Kurir televizija

- U ovom vremenu toliko su izražene socijalne nejednakosti. Jako je teško na to se prilagoditi. Toliko su se izdiferencirale klase moćnih i onih drugih bespomoćnih kojima je jedini način minimalna zarada ili ta socijalna garantovana penzija o kojoj treba govoriti jer je to piranje toga kako da čovek opstan i preživi. U deljenju ovog društvenog kolača koji se deli penzioneri nikada nisu bili u goroj poziciji. Prosečna penzija niji ni polovina onoga što se prime. Ovo vreme divljanja cena, izmeđuostalog i hrane, ratova i velikih turbulencija ne daje sigurnost da ljudi spokojno čekaju svoju starost - rekao je Grujić i dodao:

Treba objasniti razliku uzmešu penzije i ove socijalne garantovane penzije. Kategorija penzije je vezana za kategoriju rada. Ova druga mogućnost je deo socijalnog programa. Kad govorimo o broju ljudi koji bi bilo primaoci to je negde izmeu 250 ili 300.000 ljudi. To su oni koji imaju gosine, ali nemaju priznate godine rada. Njima je zaista potrebna pomoć, a za to je potrebna najpre politička volja, ali solidarnost na kojoj se trenutno radi. Pomoć tj. garantovana penzija je definitivno potrebna, a ono što sada treba utvrditi koliki bi bio njen iznos.

Kurir.rs

