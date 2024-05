KO JE ODRŽAO KATOLIČKU MISU U PRAVOSLAVNOJ CRKVI? Verski analitičar bez dileme: Nije prvi put, iza toga je politička svrha!

Prekrajanje istorije. Tako bi u dve reči mogao da se opiše pokušaj vlasti u Prištini da na neki način prisvoje srpske manastire i crkve na Kosovu i Metohiji. Ono što se vekovima zna kao činjenica, sada postaje predment koji je podložan razmatranjima i raspravama.

Nisu pošteđeni čak ni ostaci nekadašnjih hramova, pa se tako desilo i da se u Novom Brdu u pravoslavnoj crkvi Svetog Nikole služi katolička misa. Misi je prisustvovao i direktor prištinskog zavoda za zaštitu spomenika kulture. Ono što posle bombardovanja nisu uspeli da unište i zapale, sada se na Kosovu i Metohiji u miru trude da prisvoje.

foto: Shutterstock

Gosti "Pulsa Srbije" koji su diskutovali o ovoj temi bili su Draško Đenović, verski analitičar i Zoran Rosić, istoričar.

Đenović je komentarisao mešanje Vatikana, odnosno katoličanstva u sve svetinje na jugu Srbije:

- Ne bih rekao da se Vatikan nešto meša, više smatra da novinari žele to da prikažu, a Albanci bi tako želeli da reše problem Srba na Kosovu i Metohiji. Vatikan je jedna ozbiljna država, možda postoje pojedinci koji su slobodniji, nadam se da Vatikan neće glasati za Kosovo, odnosno za Vatikan je Kosovo deo Srbije. Sama katolička crkva na Kosovu je relativno mala, ali nije svakako to veliki broj. To oko mise, zavisi ko je držao, to je veliko pitanje, postoje slobodnjaci takozvani, koji služe, a da nisu deo zvanične te crkve. Oni veoma često služe upravo u političke svrhe. Sumnjam da je zvanična katolička crkva to uradila, iako nemam konkretne podatke, ali poznajući Vatikan i da sve rade sporo, ali detaljno i temeljno, ne bih rekao da bi sebi dozvolili ovakve izlete. Nije ovo prvi put da Kurti na ovaj način pokušava da reši srpsko pitanje.

Rosić nema sumnje da je u ovu propagandu uključena grupa Albanaca:

- Vatikan je prvi u svetu po posedovanju nekretnina, to je interesantno ako se gleda šira slika, zatim, Vatikan ima taktiku da preko drugih ljudi sebe ne dovodi u neprijatnost, kao u vezi crkve Svetkog Nikole, kada su održali misu, a prisvajaju da je ta crkva ranije bila rimokatolička, čak i da su Albanci bili na prostoru Kosova pre Isusovog rođenja. Ja bih rekao da ako nešto tvrdite, da bi trebalo i dokaze za to da imate, smatram da je to propaganda grupe Albanaca koji žele da prisvoje naše crkve.

Kurir.rs

