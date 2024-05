"SRBIJA MORA DA IMA NAJJAČI ODGOVOR NA SVE VANREDNE SITUACIJE" Dačić na pokaznoj vežbi Ada 2024 (FOTO)

Potpredsednik Vlade i ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić poručio je danas, na pokaznoj vežbi za reagovanje u vanrednim situacijama „ADA 2024“, da je tesna saradnja svih činilaca sistema zaštite i spasavanja neophodna u vanrednim situacijama koje su, usled klimatskih promena, postale učestale.

Ministar je istakao da Srbija mora da ima najjači odgovor na sve vanredne situacije i da će insistirati na ulaganju u Sektor za vanredne situacije i poboljšanje uslova rada svih pripadnika vatrogasno-spasilačkih jedinica, kako bi kao snažna, opremljena i obučena služba, najbolje čuvala Srbiju i njene građane.

foto: Mup

„Danas svedočimo jednom razvijenom sistemu zaštite i spasavanja koji može efikasno i brzo da odgovori na sve vanredne situacije, pa i one najrizičnije. Ponosan sam na to koliko ste napredovali do sada, koliko pokazujete da svako ulaganje u vas znači veći broj spasenih života, a time i veće poverenje građana u ovaj sistem i državu koja ih štiti“, rekao je ministar podsetivši na velike zasluge Predraga Marića, nekadašnjeg načelnika Sektora za vanredne situacije, za razvoj ovog sektora.

1 / 18 Foto: Mup

„Tadašnji moj pomoćnik i načelnik Sektora za vanredne situacije, pokojni Predrag Marić došao mi je sa molbom da vas podržim da ostanete u Ministarstvu unutrašnjih poslova. Mislim da je to bila prava odluka i mislim da bez toga ovaj sektor ne bi mogao da funkcioniše kako treba“, izjavio je ministar i istakao da se ponosi svojim tadašnjim zalaganjem za formiranje Sektora koji se pokazao kao jedan od najvažnijih karika u sistemu bezbednosti.

Ministar je rekao da je današnjom vežbom pripadnika Sektora za vanredne situacije, specijalizovanih jedinica Civilne zaštite i Dobrovoljnih vatrogasnih jedinica, kao i pripadnika Helikopterske jedinice MUP-a, prikazano kako u realnim situacijama izgleda hrabro i požrtvovano spasavanje i evakuacija građana u različitim vanrednim situacijama, kao i intervencijama sa opasnim materijama i u situacijama mogućih akcidenata.

foto: Mup

„Kada sve to znamo jer često imamo priliku da ih vidimo u akcijama, možemo čista srca da kažemo da su ovi ljudi tu, prvi i uvek spremni da uđu u najrizičnije situacije, u kojima su i njihovi životi jednako u opasnosti, bez imalo zadrške. Prvi su u pružanju hitn og odgovora u svakoj vanrednoj situaciji. Uvek su prvi na terenu i da upozore građane na moguće opasnosti i ukažu im kako da se ponašaju da bi na najbolji način sačuvali sebe, svoje bližnje i imovinu u vanrednim situacijama“, naglasio je ministar i dodao da su vatrogasci-spasioci samo od početka ove godine u 15.075 intervencija, ugasili više hiljada požara i spasili 614 života.

Ministar je naglasio i značaj Helikopterske jedinice u reagovanju u vanrednim situacijama, naglasivši da pripadnici ove elitne jedinice, učestvuju u gašenju velikih požara u našoj zemlji i da su važan deo spasilačkih timova kojima Srbija pomaže i drugim zemljama.