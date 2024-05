ŠOK SLIKA IZ BIOSKOPSKE SALE: Klinci nisu zaklapali, iza sebe ostavili "svinjac"! "Nisam hteo da ispadnem babaroga, pogrešio sam"

Jedna fotografija iz bioskopa koja je nastala nakon projekcije filma razbesnela je mnoge!

Ostaci od čipsa, kokica, ostavljene čase od sokova.. A sve to za sobom su ostavila deca od desetak godina.

Jedan korisnik mreže X uslikao je to u naveo da su se ta deca krajne nedolično ponašala u bioskopu.

- Četvoro klinaca, 10ak godina, na 3m od mene. :) To što nisu zaklapali 2 i po sata, to se može pripisati godinama. Ali ovo drugo je čist nedostatak vaspitanja. Bahatost i bezobrazluk. Ovo će kad poraste da parkira na mestu za invalide i da pita u čemu je problem - napisao je on.

Dodao je da je "svinjac" koji su napravili video tek nakon završetka filma.

- Par puta sam hteo da ih opomenem zbog galame, ali jednostavno nisam želio da ispadam babaroga jer nemam običaj da se bez neke velike nužde junačim nad slabijima, pogotovo ne nad decom. Vidim da sam pogrešio - naveo je korisnik nekadašnjeg Tvitera.

Jedan korisnik naglasio je da treba da se uvede pravilo da klinci ne mogu sami da ulaze u bioskopske sale.

- Prvo uveo bih pravilo da klinci sami ne mogu da ulaze da gledaju filmove, stalno prave ..... tako tokom filma se deru, pričaju i onda još ovaj lom ostavljaju - navodi se u jednom od komentara.

