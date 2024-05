OD MOMENTA KAD DEŽURNI DOBIJE POZIV, U ROKU OD MINUT KREĆU NA TEREN! Dačić otvorio novu vatrogasnu stanicu, a evo gde se nalazi

Potpredsednik Vlade Srbije i ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić prisustvovao je danas otvaranju novoizgrađenog objekta Vatrogasno-spasilačke jedinice Beograd na vodi koja će pokrivati delove opština Novi Beograd, Stari grad, Savski venac, do Čukaričke padine.

foto: MUP Srbije

„Od momenta kada dežurna služba dobije poziv i obaveštenje da je došlo do požara ili nekog akcidenta gde je potrebna reakcija Sektora, praktično je obaveza da u roku od jednog minuta vozilo krene na teren. Da bismo imali tako spremne jedinice važno je da one budu obučene i dobro opremljene. Tako da, ono što ćemo uraditi u narednom periodu, zajedno sa Gradom i sa drugim ministarstvima u Vladi, to je da osiguramo da postoje adekvatni uslovi da bi Sektor za vanredne situacije mogao da reaguje širom Srbije na sve izazove. U toku ove godine do sada, bilo je 15.000 intervencija Sektora za vanredne situacije u Srbiji“, rekao je ministar Dačić.

Ministar je istakao i da su, zbog klimatskih promena, aktivnosti Sektora za vanredne situacije sve važnije u savremenom svetu zbog čega vatrogasno- spasilačke jedinice moraju da imaju i adekvatno mesto.

Ovo je prva Vatrogasno-spasilačka jedinica u Beogradu na vodi, površine oko 500m2 i tri garažna mesta, gde će od danas raditi 41 vatrogasac-spasilac.

„Ova jedinica će pokrivati i delove Starog grada, Savskog venca, Novog Beograda do Čukaričke padine. Suština je ako izađemo što pre na teren bićemo u mogućnosti da što pre pomognemo našim građanima. Podizanje ovakve stanice je vrlo značajno za podizanje bezbednosti građana Beograda“, izjavio je vršilac dužnosti pomoćnika ministra i načelnika Sektora za vanredne situacije Luka Čaušić.

foto: MUP Srbije

Otvaranju su prisustvovali i potpredsednik Vlade i ministar zaštite životne sredine Irena Vujović, član Privremenog organa Grada Beograda Nikola Nikodijević, kao i predstavnici Grada.

