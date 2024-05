AKO UBIJETE OVU RETKU ŽIVOTINJU MORATE DA PLATITE 2.000 EVRA! Zbog njih na Taru dolaze čak iz Južne Amerike i Afrike (FOTO)

Brojni su turistički sadržaji koji privlače posetioce iz celog sveta na Taru, ali javnosti manje poznat aspekt jeste lov na divokoze i pravi je adrenalinski doživljaj i avantura koja se ne zaboravlja.

Ove retke životinje nastanjene su u planinskim masivima u kanjonima Drine, Dervente, Brusnice i Rače i prema poslednjim procenama ima oko 300, a za odstrel je svake godine tokom strogo defenisanih meseci namenjeno samo oko 30. Međutim, ugledati divokozu, a tek odstreliti je pravi je podvig, predodređen samo za one najsposobnije.

foto: RINA/NP Tara

Njihovo stanište je poprilično strmo, nepristupačno, pa sama potraga za njima je izuzetan doživljaj. One imaju poseban oblik čapaka, koji se praktično lepe za stenu i tako sebi omogućuju opstanak u surovim prirodnim uslovima. Divokoze imaju izuzetno izražena čula, neumorne su i brzo se kreću, tako da mnogo pre one opaze čoveka, nego on njih. Sve su ovo faktori koji lov na divokoze čine specifičnim“, kažu za RINU u NP Tara.

foto: RINA/NP Tara

Na obronke jedne od najlepših srpskih palinina u potragu za divokozama do sad su dolazili mnogi i to čak i iz Južne Amerike, cele Evrope i vrele Afrike. Neki dolaze godinama i nisu uspeli u svojoj nameri, jer su dalekim kućama vratili bez lovačkog trofeja zbog kog su prešli na hiljade kilometara.

- Ovaj hobi, sebi mogu da priušte samo oni koji imaju malo više novca, jer svaka odstreljena divokoza se plaća, a za poslednju je dato čak 210.000 dinara. Njihov lov je strogo definisan i ne može da se odvija mimo propisanih pravila, jer se radi o retkoj vrsti. Osim na Tari u Srbiji ih ima još samo na plinini Zlot kod Bora i Šar planini Njihova reprodukcija je jako važna i jare se jednom ili dva puta godišnje“, dodaju u NP Tara.

Divokoze vole velika prostranstva sa velikim visinskim razlikama gde u svako godišnje doba mogu pronaći hranu. Narastu u visinu do 80 i u dužinu do 130 centimetara, a teže u proseku oko 40 kilograma.

(Kurir.rs/RINA)