U SRBIJI GAZDA PRIČA SA ZAPOSLENIMA, JEDU I PIJU ZAJEDNO, A U RUSIJI...: Rus Jurij uporedio dve bratske države! Hvala, Srbijo!

Rus Jurij Mereško (38) živi sa porodicom u Srbiji već godinu ipo dana i često u objavama na društvenim mrežama upoređuje život u našoj zemlji sa onim u Rusiji.

Ima više stvari koje mu se u Srbiji dopadaju i koje su, kako kaže, bolje nego u Rusiji, a jedna od njih je i odnos koji postoji između radnika i poslodavca. Naime, Jurij kaže da gazda u Srbiji ima prilično prijateljski odnos sa zaposlenima. Sa njima ćaska, pije, jede... Što je u Rusiji - nemoguće!

- Odnos između radnika i gazde je još jedna stvar koja mi se sviđa u Srbiji. To nije baš tako u Rusiji. Ovde u Srbiji, ti možeš da sediš i jedeš za istim stolom sa gazdom i slobodno razgovaraš. U Rusiji - nema šanse! - kaže Jurij na Tik Toku gde se predstavlja kao "beogradski orao".

On kao primer navodi da je ceo dan radio kod Rusa. Gazda je, kaže, sve vreme bio u zgradi. Nije izašao nijednom.

- Nije rekao ni: "Dobar dan". Ništa! A kad radiš u Srbiji, gazda stalno izađe, pa pričate. Kaže: "Ajde, hoćeš da pojedeš nešto?", "Ajde sedi, jedi, piće...". Kaže i: "Hoćeš neku rakiju, pivo?" Pa je i njemu prijatno - objašnjava i dodaje da je njemu to lepo i da ne zna zašto nečeg takvog nema u Rusiji.

- Eto, hvala Srbijo, dobra zemlja - zaključuje ovaj šarmantni Rus.

Jurij Mereško je, kako je Kurir pisao, došao u našu zemlju kako bi izbegao mobilizaciju.

- Najbitniji razlog našeg odlaska iz zemlje jeste rat, mobilizacija i to neko neslaganje s politikom moje države. To je bio najteži izbor u mom životu, čak isprva to nisam želeo, ali je žena rekla: "Ajde idi tamo da napravimo neki novi početak!" - ispričao je Jurij za Kurir.

On o Srbiji nije znao puno, kao i, na naše možda veliko iznenađenje, veliki broj Rusa.

- Ne mogu da kažem za sve Ruse, ali većina ništa ne zna o Srbiji! Ja sam znao nešto malo, i to iz istorije, o Gavrilu Principu. Ovde sam rešio da dođem zato što znam da Srbi vole naš narod i da ste nam bratski narod. Nije bilo lako, ipak je to novi početak. U Rusiji sam imao malu firmu za bazene, bilo je para. Sve je bilo u redu, ali smo zbog cele situacije rešili da se odselimo.

Ovde je najpre otvorio firmu da bi dobio radnu dozvolu, a onda je pronašao posao u jednoj firmi koja se takođe bavi bazenima.

- To je početak novog života. Daj bože da vas to nikad ne snađe! Teško je, ali sam rešio i krenuo. Sada radim u toj firmi kao majstor, a nadam se da ću u nekoj budućnosti podići svoj nivo i raditi sam. Iznajmljujemo stan u Zemunu, prvi smo plaćali 600 evra mesečno i komunalije, a sada plaćamo ukupno sve 700 evra - navodi Jurij.