Procenjuje se da preko 20 odsto populacije kod nas, povremeno ili svakodnevno, uzima neki od preparata benzodiazepina, odnosno sedativa. Inače, prema podacima Svetske zdravstvene organizacije, odmah iza njih su antidepresivi.

Zlopupotreba lekova je češća kod žena nego kod muškaraca, dok se poslednjih godina uzrasna granica pomera ka mlađim generacijama. O tome danas razgovaramo sa dr Sašom Milićevićem, pedijatrom i Jelenom Kenić, psihologom i pedagogom.

03:55 SEDATIVI NISU BOMBONICE! Psiholog upozorava na JEDNU GREŠKU roditelja koja može dovesti do zloupotrebe lekova kod adolescenata!

- Svaka transparentnost uzimaja lekova pred decom na svoju ruku nije prihvatljiva. Koja se poruka time šalje decu. Ja se ne osećam dobro i ja ću sad sam da odlučim da li ću i koji lek da uzmem i to je sasvim u redu. Naravno da nije u redu. Zdravlje treba da bude u rukama onih koji su stručni da procene da li je neko u riziku i kako može da mu se pomogne - rekla je Kenić.

Miićević se saglasio i konstatovao da moramo da shvatimo, pogotovo mladi da lekovi, kako je rekao nisu bombonice.

foto: Kurir televizija

- Lekari pripisuju lekove, anksiolitike i antidepresive mladima i to je u redu. Ono što je jako važno jeste da shvatimo da to nisu bombone. Deca kad pođu u školu - a treba i njih razumeti jer imaju očekivanja i od sebe i od roditelja i od vršnjaka . nekada posegnu za nečim da ih kako oni kažu podigne ili spusti. Milse: "Ajde uzeću jedan ništa mi neće biti." To je jako opasno, posebno u kombinaciji sa alkoholom. Mnoga deci i na znaju šta uzimaju. Mi smo nažalost narod koji voli sedative. Pogotovo je opasno kad voze bicikl ili trotinet. Obično počinju u srednjoj školi. Retko pre toga. Nikako da shvatimo da su to lekovi.

Kurir.rs

Zabranjeno preuzimanje dela ili čitavog teksta i/ili foto/videa, bez navođenja i linkovanja izvora i autora, a u skladu sa odredbama WMG uslova korišćenja i Zakonom o javnom informisanju i medijima.

Kurir televizija je dostupna na kanalu broj 109 za korisnike MTS Iris TV, na kanalu 9 za korisnike m:SAT TV, Supernova i Yettel Hipernet TV, na kanalu 108 za korisnike BeotelNet, na kanalu 8 za korisnike Orion telekoma i na kanalu broj 112 za korisnike Sat-trakt na teritoriji Srbije, u okviru platforme M:tel u Crnoj Gori i Bosni i Hercegovini i MTEL Global u dijaspori, kao i na aplikaciji Arena Cloud.

Bonus video:

03:04 TRPI BOLOVE SVAKI DAN, KONAČNO ĆE IMATI BOLJI ŽIVOT! Oglasila se srpska heroian nakon vesti da mala Nađa dobija lek od države