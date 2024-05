"KNEZA MILOŠA JE JEDINA BG AVENIJA" Predrag Marković: Beograd je stari grad, a Kalemegdan traje nekoliko hiljada godina

Nakon više godina i raznih sponzorskih imena, najpoznatija arena na Balkanu vratila je svoje izvorno ime - Beogradska arena. Sa svim dosadašnjim nazivima,činilo se kao da nije ni pripadala ovom gradu

A činjenica je da ovo zdanje jeste simbol Beograda, kako je poručio predsednik privremenog organa grada Beograda Aleksandar Šapić, nismo u takvoj situaciji da moramo da prodajemo svoje simbole. Nažalost, bili smo svedoci nepoštovanja i rasprodaje istorije Srbije u prošlosti, ali ono što je sada važno je da se konačno vraćamo vrednostima,ali i da ih prepoznajemo.

foto: Beoinfo

Gosti jutarnjeg programa "Redakcija" koji su diskutovali o ovoj temi bili su istoričari prof. dr Predrag Marković i Nebojša Damnjanović.

Marković je obrazložio koji simboli i na koji način predstavljaju znak jedne nacije.

- Simboli se najčešće vezuju za građevine, pa bi trebalo paziti gde se šta podiže. Recimo, ne sme da se zakloni Kalemegdan ili Kneza Miloša koja je jedina beogradska avenija, a sada su tu one tri bele kulice, koje nisu ružne, ali su potpuno poremetile tu divnu simetriju te jedine avenije u Beogradu. Prvo mora da se uspostavi, ne čuvanje samo pojedinih građevina, već čitavih celina. Mora da se vodi računa šta se u daljini vidi kada se dolazi do tog mesta, ne mora pohlepa investitora da bude najvažniji motiv za gradnju novih objekata. U Parizu je dugo bilo zabranjeno da neka zgrada bude viša od Ajfelove kule. sada je dozvoljeno, ali u daljim delovima. U Atini to važi za Akropolj. Dakle, ništa ne sme da pokvari vizuru brda na kojem je Akropolj - započeo je Marković, pa se osvrnuo na Beograd:

- Simbolički centar našeg grada jeste Kalemegdan, on mora da se čuva, kao i pogled na njega sa svih strana. Kalemegdan je jedini koji traje nekoliko hiljada godina, Beograd je stari grad, ali je toliko puta rušen da je malo starih građevina. Mi imamo jednu zgradu iz 18. veka, a neki slojevi na Kalemegdanu su stari i 2.500 godina.

05:11 NE MORA POHLEPA INVESTITORA DA BUDE NAJVAŽNIJI MOTIV Istoričari: Beograd je mnogo puta rušen, a OVI lokaliteti su SIMBOL grada

Damjanović je odgonetnuo da li uništavanje simbola može dovesti i do obezvređivanja njenog postojanja:

- Bez sumnje, ja bih se nadovezao i rekao da je dobro da smo dobili neke spomenike koji su nedostajali. Poput onog Nikoli Pašiću, koji je naš najčuveniji političar. Svojevremeno sam bio u komisiji za imenovanje ulica, sećam se te borbe, i njeni nazivi su simboli grada.

Potom se Marković osvrnuo na imena ulica:

- Ulice su uglavnom vratili na prvobitna imena. S druge strane, imamo ta ikonična mesta koji ljudi preimenuju. "Kod dva bela goluba" je ikonična kafana i sada neki biznismen je preimenovao u "Zavičaj". Sami simboli su dosta komplikovana stvar, mi smo jedna od onih država koja nema logo, jer smo se posvađali 2004. godine. Mi nemamo jasan simbol u tom smislu, Španija je recimo naručila logo od velikog slikara Žoana Miroa i taj logo je jedan od najlepših.

Damjanović je pričao o zastavi i himni kao simbolu države:

- Trebalo bi da budu najveći simboli, a kada neko poželi da ih menja, trebalo bi da ima dobre razloga i to svakako ne ide lako. U svakom slučaju, svedok sam da se zanemari, na nekim bitnim mestima, pa zastava izgleda veoma ružno. Prosto čoveka bude sramota, viore se iscepane i prljave.

Kurir televizija je dostupna na kanalu broj 109 za korisnike MTS Iris TV, na kanalu 9 za korisnike m:SAT TV, Supernova i Yettel Hipernet TV, na kanalu 108 za korisnike BeotelNet, na kanalu 8 za korisnike Orion telekoma i na kanalu broj 112 za korisnike Sat-trakt na teritoriji Srbije, u okviru platforme M:tel u Crnoj Gori i Bosni i Hercegovini i MTEL Global u dijaspori, kao i na aplikaciji Arena Cloud.

Zabranjeno preuzimanje dela ili čitavog teksta i/ili foto/videa, bez navođenja i linkovanja izvora i autora, a u skladu sa odredbama WMG uslova korišćenja i Zakonom o javnom informisanju i medijima.

Kurir.rs

Bonus video:

03:41 U OVIM DANIMA REŠAVA SE SRPSKO NACIONALNO PITANJE Potpredsednca skupštine Srbije: Kakvi budemo sada tako će nas pamtiti istorija