PUNIH MU JE 90, A OŽENIO 23 GODINE MLAĐU Penzioner bio sa 600 žena, ovo mu je 5. brak, a s ponosom kaže da još ima "keks"! ON KUVA

Navršio je punih 90 godina i nema kontinenta na kojem nije bio! Ženio se četiri puta, a sad će i peti!

Veli, bio je sa 602 žene, koliko je zabeležio...

- Ja kao pomorac, više od 30 godina na moru, kroz moju kabinu toliko ih je prošlo... Četiri su bile zakonite, tri su preminule, od jedne sam se razveo... - veli Džemal Ždralić, penzioner iz Bosne koji se predstavio imenom i prezimenom rekavši da je rođen 1935. godine.

Kad je pred Jutjub kamerama kanala Živa istina rekao da bi želeo da se oženi, da želi ženu za kuću, da mu ne treba ništa od nje, ni pare, ni zvanje, ni imanje , jer on sve ima, a ona će naslediti njegovu penziju jednog dana i sve što joj još pripada, mnoge su ga merkale.

- Javilo mi se više žena, bilo je svakakvih komentara i našla se žena jedna koja živi malo dalje i javila se dva-triput i pozvala da se vidimo... Ponudila se da bi došla jer ja sam već u godinama i to je veliki put za mene da vozim - kaže Džemal i dodaje: Došla je kod mene kući i tako je počela priča...

A ona šta kaže...

- Prvih 10 dana sve smo se dogovorili, tu smo se našli, upoznali... našli kao srodne duše... Nisam se pokajala, jako je pozitivan, nema galame, svađe, opominjanja, prezadovoljna sam... Tražila sam nešto ovako sa ovakvom dušom - veli buduća gospođa pomorca broj 5 otkrivši da su zajedno već dva meseca.

Nisam došla zbog penzije

- Nisam došla zbog penzije, dodaje buduća mlada kojoj je 67 godina.

Mladoženja veli da se "odma ufatila posla" čim je došla - "bez moje naredbe".

- U tvojim rukama je sve... Prvi put kad smo razgovarali bilo je kao da smo već 10 godina u braku - kaže Džemal dodajući da sve prepušta njoj.

A šta ona kaže:

- On mene ništa ne goni. Njemu nije 90 nego između 50 i 60, brži je od mene kad hoda a vi to shvatite kako hoćete, veli Ramiza zagonetno se smeškajući.

Inače, Džemal svake srede ide na ples u obližnju salu i partnerke su mu sve mlađe žene: Ja sam je s njima upoznao i nije ljubomorna. Kaže i da ju je njegovo društvo lepo prihvatilo.

Džemal veli i da je on taj koji kuva mediteranske specijalitete i sprema ribu jer je bio pomorac tolike godine i to zna. Veli i da ručak kuvaju i za dva dana i to je u redu, ali da supa mora biti na stolu svaki dan! Kakva, nije važno, samo da je domaća supa.

O "keksu"

- Ja jesam čovek od 90 godina ali kad dođe mlađa žena koja ti se dopada onda dođe i do toga..., odgovorio je budući mladoženja kao iz topa i na škakljivo pitanje.

- I to ne mesečno jedanput nego sedmično i po dvaput - dodaje on uz vragolasti osmeh i kaže da je već predao sve papire za venčanje koje bi trebalo da bude za oko mesec dana. Žive u okolini Cazina, u Bosni.

