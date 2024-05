30 LJUDI PEVALO ISPRED BOLNICE ZA TAKSISTU HUMANITARCA OBOLELOG OD RAKA! Branko: Poručili su mi da izdržim i da se ne dam! VIDEO

"Ako te bar jednom put nanese tamo gde vinograd božji dar, videćeš srećne, dobre ljude kako ti beskrajnu ljubav nude. Tu se peva svako veče, kao reka vino teče...", orilo se u sredu po podne ispred Instituta za onkologiju i radiologiju u Beogradu, gde je tridesetak ljudi u jedan glas pevalo za svog prijatelja, čuvenog taksistu i velikog humanitarca Branka Antića (53), obolelog od kancera!

Neuobičajena scena ispred bolnice ne čudi jer - Branko nije običan čovek. On već 20 godina pomaže našem narodu, posebno na KiM, a 2015. je osnovao i fondaciju Srpska solidarnost, koja je uz pomoć dobrih ljudi i kompanija pomogla ljudima u vrednosti većoj od milion evra. Široj javnosti Branko je poznat po tome što je tokom pandemije koronavirusa besplatno prevozio zdravstvene radnike na posao, pa i sam fasovao teži oblik kovida.

foto: Privatna Arhiva

Teška bitka

Branko se već tri godine bori s kancerom, a u ponedeljak je zbog komplikacija ponovo primljen u bolnicu. Nije mogao ni da sanja šta mu pripremaju ljudi koji ga vole i poštuju i kojima je pomogao.

foto: Privatna Arhiva

- Krevet mi je odmah do prozora i prvo sam čuo neku muziku. Provirio sam kroz prozor i - nisam mogao da verujem. Bila su tu dva mlada momka, harmonikaša sa KiM i devojka što peva iz Orahovca, moji saradnici iz Beograda i drugi prijatelji s Kosova. Možda tridesetak njih... Ne mogu dočarati koliko sam se iznenadio. Kao i cela bolnica. Svi su izašli na prozore, i pacijenti i zaposleni. Prolaznici su zastajali i snimali - priča Branko za Kurir puna srca.

Stambeni problemi Zbog bolesti ne mogu dobiti stambeni kredit Branko, koji je pomogao brojnoj deci i ljudima, zbog bolesti se našao u situaciji da i sam ima finansijskih poteškoća. Ali on o tome ne želi puno da priča. - Kada sam bio u najgoroj situaciji, država se uključila i predsednik Aleksandar Vučić i ministar Siniša Mali su mi pomogli. Nezahvalno bi bilo da išta tražim. Jedini problem koji imam je stambeni - podstanar sam, imam i dodatne troškove za lečenje, a kao onkološki pacijent ne mogu dobiti stambeni kredit.

Okupljeni prijatelji i kolege pevali su pesme "Orahovcu, bašto rajska", "Oj Kosovo, Kosovo", "Đenerale, nek je tvojoj majci hvala" i za tih sat vremena svet je i za Branka i za druge teške bolesnike iza zidina bolnica - stao i dobio druge boje.

Pomaže i iz bolničke postelje

00:26 Branko Antić u bolnici

- Bilo mi je puno srce, toliko sam bio uzbuđen da to veče uopšte nisam spavao. Nismo puno pričali, nisam mogao da vičem. Visina nas je delila. U porukama sam im zahvalio na svemu. Oni su mi poručili da izdržim, da istrajem i da nastavi sa borbom. A to i radim. Naša humanitarna organizacija i dalje radi. Sada su se pre neki dan vratila deca sa KiM koju smo besplatno vodili na more, organizujemo ekskurziju u Novi Sad, u junu vodimo na ekskurziju decu iz Orahovca i Velike Hoče u Beograd. Krajem avgusta opet vodimo decu sa KiM besplatno na more, a u toku je i skupljanje školskog pribora za decu sa KiM. Ne prestajemo da radimo ni sada! - kaže on.

foto: Privatna Arhiva

Branku je, inače, pozlilo 2021, baš kada je u Velikoj Hoči otvarana stomatološka ordinacija, čije je nastajanje pomogao. Otkriven mu je rak bubrega. Izvađen mu je levi, ali su otkrivene i metastaze na plućima i slezini. Imao je 13 ciklusa hemioterapije.

Prijatelj objasnio Želeli smo da mu ogrejemo srce Mnogi prolaznici snimali su ovu dirljivu scenu ispred bolnice i ti video-snimci su postali viralni. Jedan Brankov prijatelj je u komentaru na mrežama ispričao zašto su bili tamo: foto: Kurir - Nije to jedan Branko, to je naš Branko. Poznati taksista koji je pomogao svima tokom epidemije koronavirusa (humani taksi), skoro 1.000 mališana sa KiM je odveo prvi put da vide more, obezbedio zubarske ambulante takođe u južnoj pokrajini, stipendira 30 dece (100 evra po detetu mesečno) iz ugroženih porodica. On vodi najveću bitku i zato smo mu danas pružili podršku - da mu ogrejemo srce kao što je on to uvek činio drugima.

- Pogoršalo mi se stanje jer te terapije napadaju i zdrava tkiva. Došlo je do nekih upala i komplikacija, pa se to sad sanira. Nakon toga će konzilijum odlučiti kako će se nastaviti s lečenjem - kaže ovaj plemenit čovek, koji je i dokaz da se ljubav ljubavlju vraća, a svako dobro delo, ma šta neki cinici mislili, odjekuje u večnosti i ostavlja trag.

- Nema predaje, idemo dalje - optimistično poručuje on.