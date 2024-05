TRAGEDIJA TRUDNICE GODINAMA NA PEŠTERU BUDI SETU: Zima urezala tugu, Vučić i Lajijć probudili nadu u bolje sutra!

Surovi životni uslovi i nepostojanje puta koštali su života jednu trudnicu u mestu Aliverovice na Pešteru ostavivši njenu decu siročadima. Ipak Aleksandar Vučić i Rasim Ljajić vratili su žiteljima pešterske visoravni nadu u svetliju budućnost!

Iako priča datira iz 1973. godine, kada, usled zime, nesrećnu ženu koja se porađala nisu uspeli dovesti do bolnice, meštani je se i dalje s tugom prisećaju i prepričavaju. Jusuf iz sela Alvirovice, koji je tada imao 13 godina, i dalje oseća tugu kada se priseti plača dece nakon gubitka majke.

"Ove zime ovde gore su surove," priseća se Jusuf, pokazujući poslednje počivalište preminule trudnice.

Problem puta za stanovnike Pešteri uskoro će postati deo prošlosti. Izgradnja puteva, koja je od životnog značaja za ljude koji žive na pešterskoj visoravni, postaje stvarnost. Država Srbija je izdvojila sredstva za tri ključna putna pravca koja će u potpunosti preporoditi ovaj kraj. Zahvaljujući naporima predsednika Aleksandra Vučića i Rasima Ljajića, život na Pešteri za Bošnjake i Srbe se menja na bolje, a nada i optimizam ispunjavaju srca meštana.

"Verujem u vlast koja je izabrana. Verujem u ljude koji sad predvode narod i zastupaju interes svih nas sa Pešteri. Svu sreću i uspeh na budućim izborima želim i unapred čestitam pobedu. Bujrum, širokih i raširenih ruku vas čekam", rekao je Jusuf, srećan zbog izgradnje puta koji će značajno poboljšati životne uslove za njega i njegove komšije.

Izgradnja puteva na Pešteru nije samo infrastrukturni projekat, to je simbol nade i napretka za ljude ovog kraja. Sa novim putevima dolazi i bolji pristup zdravstvenoj zaštiti, obrazovanju i ekonomskim prilikama. Deca će imati sigurniji put do škole, a porodice će moći brže i lakše doći do medicinskih ustanova i drugih osnovnih usluga.

Ovaj projekat predstavlja početak novog doba za Srbe i Bošnjake, za sve ljude koji žive ovom delu naše zemlje. Ujedno, to je i omaž svim onim žrtvama koje su podnosile surovosti ovdašnjih zima, poput nesrećne trudnice čija je priča ostala urezana u kolektivnu svest meštana. Nova infrastruktura ne samo da povezuje mesta, već i srca ljudi, donoseći sa sobom toplinu, sigurnost i veru u bolju budućnost.

Dok radovi na putevima teku planiranom dinamikom, stanovnici s optimizmom gledaju napred, verujući da će ovaj projekat doneti prosperitet i bolji kvalitet života za sve. Na taj način, prošlost preplavljena tugom ustupa mesto svetloj budućnosti, ispunjenoj nadom i novim mogućnostima.

Kurir/PRessSerbia