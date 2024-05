I DANAS PLJUSKOVI SA GRMLJAVINOM! Upozorenje na snazi u ovim delovima Srbije: Evo šta nas čeka narednih dana

do 28 stepeni

U Srbiji će danas biti promenljivo oblačno i nestabilno, mestimično sa kišom i lokalnim pljuskovima sa grmljavinom i to s većom verovatnoćom pojave na zapadu zemlje, saopšteno je iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.

Duvaće slab i umeren, južni i jugozapadni vetar. Jutarnja temperatura kretaće se od 11 do 18, a najviša dnevna od 24 do 28 stepeni.

foto: Printscreen/RHMZ

U Beogradu će biti promenljivo oblačno i toplo, sredinom dana u pojedinim delovima grada kratkotrajna kiša ili pljusak sa grmljavinom. Jutarnja temperatura biće oko 18, a najviša dnevna oko 27 stepeni.

Upaljen meteo alarm

U Bačkoj, Sremu, Šumadiji, zapadnoj i jugozapadnoj Srbiji danas je na snazi žuti meteo alarm zbog grmljavine. Žuto upozorenje znači da vreme može biti potencijalno opasno: Vremenske pojave koje su prognozirane nisu neuobičajene, ali je potreban oprez ako planirate aktivnosti koje su izložene meteorološkom riziku. Treba nastaviti sa informisanjem o očekivanim meteorološkim uslovima. Ne preduzimajte nepotrebne rizike.

foto: Printscreen/RHMZ

Vreme narednih dana

Subota: Pretežno sunčano i toplo. Vetar slab i umeren, povremeno i jak jugozapadni i zapadni. Najniža temperatura od 12 do 19, a najviša od 26 do 30 stepeni.

Nedelja: Promenljivo i nestabilno, u zapadnim i južnim predelima mestimično sa kišom i lokalnim pljuskovima sa grmljavinom. Vetar slab promenljiv. Najniža temperatura od 12 do 17, a najviša od 27 do 30 stepeni. Upozorenja: Lokalna pojava grmljavina sa količinom padavina ≥ 10 l/m² u periodu do 3h, 80%.

Ponedeljak: Promenljivo i nestabilno mestimično sa kišom i lokalnim pljuskovima sa grmljavinom, koji lokalno mogu biti i intenzivniji. Vetar slab i umeren, zapadni i jugozapadni. Najniža temperatura od 14 do 18, a najviša od 24 do 28 stepeni. Upozorenja: Lokalna pojava grmljavina sa količinom padavina ≥ 10 l/m² u periodu do 3h, 70%.

Prognoza vremena za narednih pet dana (od 4. do 8. juna)

Promenljivo oblačno, toplo i nestabilno, u utorak ponegde sa kratkotrajnom kišom ili pljuskovima sa grmljavinom koji se u drugom delu sedmice očekuju samo u brdsko-planinskim predelima.