OVO SU SVI VAŽNI DATUMI ZA OSMAKE: Letnji raspust je počeo, a do polaganja male mature ostalo je malo vremena

Do polaganja male mature ostalo je oko dve nedelje, a danas za osmake odnosno male maturante počinje letnji raspust. Ipak, početak dugoočekivanog letnjeg raspusta nije uvek med i mleko kao što đaci očekuju, tako je i ove godine za sve buduće srednjoškolce, koji ovog juna polažu malu maturu.

Darko Eger, direktor OŠ "Kneginja Milica kaže da iako se škola za osmake završava sada u petak oni će moći da dolaze u škole na konsultacije sa nastavnicima i pripremnu nastavu za polaganje male mature.

On ipak napominje da je to fakultativna aktivnost škola, ali da većina, kao i njegova, takvu nastavu organizuje za male maturante.

Kada se polaže mala matura

Polaganje male mature trajaće tri dana, i održaće se 17, 18. i 19. juna. Prema informacijama koje je objavilo Ministarstvo prosvete, ispit počinje tačno u 9 i traje do 11 sati.

17. jun: test iz srpskog jezika

Osmaci da će prvog dana, u ponedeljak 17. juna raditi test znanja srpskog, odnosno maternjeg jezika.

Test znanja srpskog, odnosno maternjeg jezika već godinama ima sličnu strukturu pitanja i zadatka koja pokriva sve oblasti: gramatika, leksika, narodni i književni jezik, književnost, pisano izražavanje, veština čitanja i razumevanja pročitanog

18. jun: test iz matematike

Mali maturanti drugog dana male mature rešavaće test znanja matematike.

Test iz matematike na sličan način i u sličnoj proporciji kao ranijih godina pokriva sve oblasti: geometrija, brojevi i operacije sa njima, algebra i funkcije, obrada podataka, merenje

19. jun: test iz izbornog predmeta

Trećeg dana male mature, 19. juna svršeni osmaci polagaće predmet po izboru - biologiju, istoriju, geografiju, fiziku ili hemiju. Dakle jedan od tih pet.

Za polaganje ovogodišnjeg trećeg testa, predmeta po izboru, mali maturanti izjašnjavali su se 29. decembra, ali su do 11. aprila mogli da se predomisle, jer je u međuvremenu bila proba male mature gde su mogli da testiraju svoje znanje.

U ovoj školskoj godini najveći broj učenika opredelio se da polaže geografiju 26.794 (41,26 odsto), zatim biologiju 23.546 (36,26 procenata), istoriju 6.034 (9,29 odsto), hemiju 4.393 (6,76 odsto) i fiziku 4.176 (6,43 odsto).

21. jun: Preliminarni rezultati male mature i prigovori

Kako kaže Eger, već 21. juna objavljuju se preliminarni rezultati male mature, nakon čega se podnose prigovori. Ističe da se po objavljivanju konačnih rezultata 24. juna pristupa popunjavanju liste želja.

- Preliminarni rezultati i prvostepeni prigovori su 21. juna, a nakon drugostepenih prigovora i objavljivanja konačnih rezultata 24. juna, već 25. i 26. juna obavlja se popunjavanje liste želja koja izlazi u informatoru i na sajtu Moja srednja škola. Ona se može popuniti elektronskim putem ili dostaviti u školi najkasnije do 15 sati 26. juna. Već 27. juna je provera tačnosti popunjenih lista želja, i tada će do 15 sati moći da se promeni želja učenika, a objavljivanje konačnih rezultata je u ponedeljak, 1. jula do osam sati - zaključuje za "Blic" Eger.

Važni datumi za osmake

31. maj - Osmaci se raspuštaju

17. jun: Završni ispit – test iz srpskog jezika

18. jun: Završni ispit – test iz matematike

19. jun: Završni ispit – test iz izbornog predmeta

21. jun: Preliminarni rezultati male mature

21. jun: Prijem prigovora na preliminarne rezultate

24. jun: Konačni rezultati male mature

25-26. jun: Popunjavanje lista želja za upis

28. jun: Objavljivanje konačne liste želja učenika

1. jul: Objavljivanje raspodele đaka po školama

1. jul: Objavljivanje slobodnih mesta za drugi krug

