mömax – Faktor X za uređenje doma stigao u Srbiju

Maloprodajni lanac mömax (Moemax) stigao je na srpsko tržište i otvorio svoja vrata na adresi Prekonoška ulica 36, kod Kvantaša na Bežanijskoj kosi u Beogradu. Prvi posetioci imali su priliku da se upoznaju sa bogatim asortimanom prve poslovnice mömax-a u Srbiji, a dobrodošlica je upriličena uz veliki nagradni konkurs koji traje do 16. juna i dobitniku donosi robu u iznosu od 2 miliona dinara za preuređenje svog doma, kao i akciju tokom koje će, do 2. juna ili do isteka zaliha, uz Bonus Card klub karticu, biti aktuelan popust od 20% na skoro celokupan asortiman i više od 6000 proizvoda*. Više informacija o aktuelnim akcijama i nagradnom konkursu možete pronaći na sajtu www.moemax.rs.

mömax je stigao u Srbiju:

Mömax posluje u sastavu XXXLutz grupe iz Austrije koja je druga po veličini grupacija u sektoru nameštaja i opremanja doma u svetu. Lanac je zastupljen u devet evropskih zemalja, a poslovnica u Beogradu je 105. po redu.

Mömax, kuća modernog nameštaja nudi najnovije trendove po pristupačnim cenama. Prva kuća modernog nameštaja i uređenja enterijera nalazi se u Beogradu, na adresi Prekonoška ulica 36, Bežanijska kosa.

Kupce očekuju brojne ideje za uređenje enterijera, dekorativni artikli i atraktivne promotivne ponude. Mömax koncept bazira se na modernim i raznovrsnim rešenjima za uređenje enterijera, dok se posebno ističe visok kvalitet usluge kreiranja i izrade kuhinja po meri. U prodajnom centru i online prodavnici koja će biti aktivna u narednom periodu, mogu se pronaći inspirativne ideje za opremanje i uređenje stambenog i poslovnog prostora u skladu sa najnovijim trendovima.

Mömax izložbeni salon ispunjen je idejama za uređenje prostorija koje odražavaju različite stilove. Od kuhinje do spavaće sobe, mömax vam pomaže da ostvarite sve svoje želje u vezi sa opremanjem i uređenjem životnog i radnog prostora. Izvor ideja za enterijer iz snova su najnoviji stilovi i boje u trendu a upotpunjuju ga odgovarajući dodaci i propratna oprema. Dodatne usluge kao što su dizajn, 3D planiranje, montaža, dostava i detaljni saveti dostupni su na licu mesta, u prodajnom centru. Izložene kuhinje i druge prostorije prikazuju gotova rešenja za uređenje enterijera, a mömax nudi i uslugu merenja, kao i isporuku i montažu nameštaja, na upit. Očekuje vas širok spektar usluga koje su prilagođene vašim potrebama i olakšavaju vam put do enterijera o kakvom ste uvek maštali.

*Akcija se ne odnosi na već snižene i Hit cena proizvode, Top ponudu, marku Based, vaučere i robu na rasprodaji.

