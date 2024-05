ZA PUTARINE DO MORA TREBA I DO 100 EVRA: Detaljne cene na naplatnim rampama ka Grčkoj, Hrvatskoj i Crnoj Gori

Leto je "iza ugla", a mnogi građani Srbije ove godine će letovati u Crnoj Gori, Grčkoj i Hrvatskoj, gde će putovati automobilom. Jedan od troškova na koje treba računati su svakako i putarine koje treba platiti na putu, a olakšavajuća okolnost je što ovaj namet može da se plati i elektronskim putem.

Putarina je jedan od troškova koji putnici automobilom ne mogu da izbegnu. Ovaj namet je na auto-putevima kroz Srbiju od 1. januara ove godine poskupeo, i to za 30 dinara u bilo kom smeru putovanja.

Tako je putarina od Beograda do Preševa za vozila prve kategorije, odnosno putna vozila, prema informacijama sa sajta JP Putevi Srbije, ukupno 1.720 dinara u jednom smeru. Dalje, od Beograda do naplatne rampe Šid, putarina košta 450 dinara. Ko putujete ka severu, iz Beograda, do Subotice će morati da plati putarinu od 730 dinara. Potom, ovaj namet do naplatne rampe kod Čačka, odnosno do Pakovraća, iz Beograda iznosi 560 dinara.

U Srbiji je moguća elektronska naplata putarine, uz pomoć TAG uređaja, koji obogućava vozilima da bez zaustavljanja prolaze posebno označenim saobraćajnim trakama. Kako je objašnjeno na sajtu JP "Putevi Srbije", transakcija se u ovom slučaju izvodi automatski, između TAG uređaja koji je smešten sa unutrašnje strane "šoferke" i posebnog Sistema pored saobraćajne trake. Pravo na elektronsku naplatu imaju svi koji sklope ugovor sa "Putevima Srbije", odnosno kupe TAG uređaj na ovlašćenom mestu.

Cena TAG uređaja je 2.022 dinara, a uz njega korisnici imaju pravo na 10 odsto popusta prilikom plaćanja putarine, dok je popust za električne automobile 13 procenata.

U praksi, to znači da sam uređaj košta nešto više od 2.000 dinara, ali je potrebno na njega uplatiti i sam iznos putarina, kao vid pretplate. Od tog iznosa pretplate, sredstva će se skidati svaki put kada vozač prođe naplatnu rampu.

Putarina u Grčkoj i Severnoj Makedoniji

Ko se uputi ka Grčkoj, trošak putarine ga čeka u Severnoj Makedoniji. Ipak, cene su u ovoj zemlji prilično povoljne.

Tako ukupan iznos putarine kroz Severnu Makedoniju, od Srbije do Grčke, košta osam evra. U putu se, naime, prolazi kroz pet naplatnih rampi, a na svakoj deonici, naknada iznosi od jednog do dva evra.

Putarina može da se plati gotovinom, karticom, ali i srpskim TAG uređajem.

Kako objašnjava Auto-moto savez Srbije (AMSS), za njegovo korišćenje u sistemu naplate "Otvoreni Balkan", potrebno je da se uređaj prekonfiguriše, a za to su, pored uređaja, potrebni lična karta i saobraćajna dozvola.

Što se tiče putarine u samoj Grčkoj, prvi ovakav namet sledi već na okko 500 metara od graničnog prelaza Evzoni, gde se nalazi prva naplatna rampa, a putarina ovde košta 2,4 evra.

Kada su u pitanju ostale lokacije u Grčkoj, cena putarine na naplatnoj rampi kod obilaznice u Solunu za automobile košta 0,55 evra, a kod Asprovalte 1,1 evro. Ko putuje do Halkidikija, a ide obilaznicom (Ring Road), nakon Evzonija platiće još 0,55 evra, dok se putarina kroz centar Soluna do iste destinacije ne plaća.

Putnici koji od Soluna krenu ka Atini, moraće da stanu na čak 11 naplatnih rampi, a putarina će ih koštati 33,25 evra.

Putnici koji su ovog leta odabrali Lefkadu, od granice do konačnog odredišta staće na osam naplatnih rampi, a putarinu će platiti ukupno 16,9 evra. Još jedna popularna letnja destincija je Tasos, do kojeg se putarina plaća u iznosu od 8,55 evra, ukoliko se ide od prelaza Evzoni. Od prelaza Dojran trošak je manji - 5,9 evra.

Od graničnog prelaza Evzoni do Parge ukupna putarina koja se plaća na sedam naplatnih rampi iznosi 13,25 evra. Od istog graničnog prelaza do Krfa, broj naplatnih rampi, pa i iznos putarine, je isti. Do Paralije, Leptokarije i Nei Porija putarina je po 5,7 evra.

Elektronsko plaćanje putarine u Grčkoj pokriva sve auto-puteve, a TAG uređaj, EgnatiaPass, je besplatan. Putnicima iz Srbije najjednostavnije je da ovaj uređaj kupe na naplatnoj rampi Evzoni, a kancelarija radi radnim danima od 9 do 17 časova i kupovina je moguća jedino tada.

Minimalna dopuna je 15 evra, a kada se tih 15 evra potroši, dopuna je moguća na svakoj naplatnoj rampi. Za dobijanje ovog uređaja, potrebni su pasoš i registarski broj vozila.

Putarina u Hrvatskoj i BiH

Kada su u pitanju susedne države, od granice do Zagreba trošak putarine iznosiće 16,9 evra. Do naredne lokacije u susednoj Hrvatskoj, recimo Zadra, putarina je još dodatnih 16 evra. Od Zagreba do Rijeke ovaj trošak iznosi 9,2 evra, a do Šibenika 20 evra.

Najgore će, ipak, proći oni koji letuju u Splitu, jer samo od Zagreba do konačnog odredišta treba da plate 27 evra - i to samo u jednom smeru. Dakle, kada se saberu svi nameti, u obe države i oba smera - samo na putarinu ode više od 100 evra.

Kako je objašnjeno na sajtu AMSS, većina auto-puteva u Hrvatskoj ima zatvoreni sistem naplate, što znači da prilikom ulaska na auto-put, vozač dobija naplatu putarine, a na izlasku plaća na naplatnoj stanici.

Putarina se može plaćati u gotovini u evrima ili platnim i kreditnim karticama. Nakon što je, u julu 2023. godine potpisan Memorandum o poslovnoj saradnji između "Puteva Srbije" i "Hrvatskih autocesta", srpski TAG od 1. septembra važi na auto-putevima i u ovoj susednoj zemlji.

Naravno, putarina u Hrvatskoj može da se plati i elektronskim karticama, i to po tri različita ovdašnja sistema. Na prvom mestu, tu je ENC kartica koja važi za deonice Rupa - Rijeka - Zagreb auto-cesta, most Krk, Zagreb - Split - Ploče, Bregana - Zagreb - Lipovac i Zagreb - Goričan, koja, kako navodi AMSS, iznosi oko 16 evra, a uz minimalno plaćanje 13 evra, naplaćuje se dodatnih 21,74 odsto iznosa na kartici. Upotreba iznosa na kartici nije vremenski ograničena. Kartica se može kupiti na naplatnim kućicama.

Bina ENC kartica važi na auto-putu u Istri i tunelu Učka, cena same kartice je 11 evra, a minimalno plaćanje na kartici je 26 evra. Kod ovog sistema postoji paket bez vremenskog ograničenja, a popust na putarinu u ovom slučaju iznosi 10 odsto. U paketu vremenski ograničenih BINA ENC kartica uključen je popust do 30 odsto na putarine i do 50 odsto na tunel Učka, objašnjavaju iz AMSS. Kartica može da se kupi samo u upravnim zgradama BINA Istre u Umagu, Puli i Učkoj.

Poslednji sistem za elektronsku naplatu putarine u Hrvatskoj je SMART AZM. Ova kartica je validna samo na auto-putu Zagreb - Macelj (Gruškovje), možete da se kupi na naplatnim stanicama na ovom auto-putu, za oko 2,5 evra. Minimalni iznos uplate je 26 evra, a ovaj iznos nije vremenski ograničen. Korisnici SMART kartice imaju 25 odsto popusta na putarine.

Ko u Hrvatsku putuje preko Bosne i Hercegovine, treba da zna da je najskuplja putarina nešto više od sedam evra, a prema najavama, od kraja juna će i u susednoj BiH moći da se koristi srpski TAG za elektronsku naplatu putarine.

Putarina u Crnoj Gori

U Crnoj Gori, putarine se, prema podacima AMSS plaćaju na deonicama auto-puta Sitnica - Herceg Novi, a naplaćuje se i deonica Bar - Podgorica. Najduža deonica na auto-putu košta najviše 3,5 evra. Za prolazak kroz tunel Sozine potrebno je izdvojiti 2,5 evra, dok putnička vozila putarinu na deonici Meljine - Trebinje plaćaju tri evra.

