AKO SE POVREDITE U GRADSKOM PREVOZU, IMATE PRAVO NA NOVČANU ODŠTETU: Evo koji su uslovi i koliko para možete da dobijete

Kada se putnik povredi u vozilima javnog gradskog prevoza, prvo treba da se obrati vozaču, koji će pozvati Hitnu pomoć i policiju, a oni će napraviti zapisnik. Vozač će pored toga pozvati i dispečerski centar, gde će se evidentirati događaj. Bez toga nema odštete.

Stubline, Mali Požarevac, Trošarina, mesta su na kojima su se u proteklih 10 dana dogodile saobraćajne nesreće, u kojima je bilo poginulih i na desetine povređenih. Svi oni imaju pravo na odštetu i to po dva osnova.

Prvi je obavezno osiguranje vlasnika motornih vozila za štete pričinjene trećim licima, drugi - obavezno osiguranje putnika u javnom prevozu.

Potrebno je da putnici odu u poslovnicu osiguravajuće kuće, pokažu lična dokumenta i donesu lekarsku dokumentaciju.

Kada pogine vozač autobusa, a za udes je odgovoran drugi vozač, pravo na odštetu imuju i članovi porodice, a procedura je ista kao i za putnike.

Pravo na odštetu mogu da ostvare zbog povreda, pretrpljenog bola i straha, naruženog izgleda, trajnih posledica.

"Ukoliko nema nekih trajnih posledica, ali je neko pretrpeo bol i strah, to su naknade u iznosu od 120.000 do 130.000 dinara. Kada je u pitanju obavezno osiguranje putnika u javnom prevozu, ugovorena suma osiguranja za invaliditet je u minimalnom iznosu od 16.000 evra. To praktično znači da po jednom procentu invaliditeta putnik može računati na naknade od 160 evra", rekao je Milorad Radić, direktor Direkcije za naknadu štete "Dunav osiguranja".

"Dešava se da putnik ne prijavi, izađe naknadno i ustanovi da je imao neku povredu, dobio lekarsko, dokumentaciju, ali nije zapamtio ni vreme, ni praktično liniju, ni garažni broj vozila. Tako da nismo u stanju da definišemo kada je došlo do povrede. U tom slučaju je teško to sve ostvariti, ali je zbog toga važno da se ta procedura ispoštuje”, rekla je Slavica Stevanović iz GSP-a.

Druga je situacija kada se dogodi udes. Tada policija izlazi po službenoj dužnosti. Kada naknada štete, po mišljenju povređene osobe, nije adekvatna, sledeća instanca je advokat.

"Ukoliko mi sa druge strane procenimo da to nije pravična nadoknada, mi dalje podnosimo tužbu Parničnom sudu sa svom tom dokumentacijom koja je bila prethodno u vansudskom postupku. I onda se otvara novi postupak da se izvedu svi dokazi, ponovo se veštači, donosi se presuda sudska, i tek na osnovu nje mi dobijamo neki pravičan iznos naknade štete”, kaže advokat Tatjana Škero.

U poređenju sa istim periodom prošle godine, broj odštetnih zahteva je na istom nivou, ali se zbog velikog broja saobraćajnih nezgoda proteklih dana očekuje da će biti povećan.

Po Zakonu o obaveznom osiguranju u saobraćaju svi prevoznici su osigurani, a koliko će novca biti isplaćeno oštećenima, zavisi od procene lekara veštaka, kog angažuje osiguravajuća kuća.

(Kurir.rs/RTS)