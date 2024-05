TELO MALE DANKE NIJE PRONAĐENO NI POSLE DVA MESECA! Spasić: Ova četiri dana su bila KLJUČNA, nešto nam je SVIMA promaklo (VIDEO)

Više od dva meseca prošlo je od nestanka dvogodišnje Danke Ilić, a za telom devojčice se još traga. Jedan od dvojice radnika borskog Vodovoda, Dejan Dragijević je u istrazi priznao da je ubio dete, posle čega su telo bacili na deponiji u mestu Banjsko polje. Ipak telo još uvek nije nađeno.

Iz pritvora je pušten otac osumnjičenog Dragijevića, dok je advokat drugoosumnjičenog Srđana Jankovića najavio da će njegov klijent sledeće nedelje progovoriti, odnosno da je spreman da iznese odbranu i ispriča sve što zna.

foto: Nenad Kostić

Gosti "Pulsa Srbije" koji su Božidar Spasić, bivši obaveštajac Službe državne bezbednost i Dušan Dunđer, stručnjak za bezbednost, diplomatiju i organizovani kriminal.

Spasić je obrazložio kako je moguće da imamo priznanje dela, a da je nemoguće da se telo nađe i posle dva meseca i saslušanja tokom procesa:

- Ta vest je bila kao tempirana bomba, a uživo je prenošeno da je naša policija preuzela sve mere, pomogli su mnogi u tom traganju, bilo je i opasnih terena tamo u šumi jer su svi očekivali da će pronaći dete, mada smo mi, koji se bavimo tom problematikom, rekli da nakon 27 sata u šumi dete se neće živo pronaći. Na žalost, morali smo tako realno da razgovaramo. Međutim, notorna činjenica, tok istrage je išao tako da se jedno vreme govorilo o majci, ocu, i tako dalje, to jeste ispravno, jer tako otpočinje istraga, to su ljudi koji su je poslednji videli. Upravu u tom vremenskom intervalu se dogodilo ono što bi pasalo kao odgovor na pitanje o nepronalaženju tela. Nešto nam je promaklo, a da niko nije primetio. Ljudi koji su naznačeni kao eventualne ubice su imali četiri dana lufta, ako je tako kako stoji u pregledu, pa su mogli da urade bilo šta sa telom. Ta četiri dana su bila ključna, dok je policija preduzimala sasvim druge korake.

Dunđer je, vođen iskustvom, otkrio da li postoji šansa da se telo pronađe u narednom periodu:

04:46 TELO MALE DANKE NIJE PRONAĐENO NI POSLE DVA MESECA! Spasić: Ova četiri dana su bila KLJUČNA, nešto nam je SVIMA promaklo

- Da bi okarakterisali to kao ubistvo, moramo imati osnovne elemente bića krivičnog dela ubistva, a to vam je telo, DNK i onda priznanje. U ovom slučaju, mi imamo 500 raziličitih delova iz tog automobila, a ni na jednom nema tragova DNK i to je velika nada da je dete živo. Međutim, policija je zaista uradila sve što je bilo u njenoj moći, ali mi odavno, već 20 godina, imamo tužilačku istragu. Sada se dešava niz propusta, ovo nije usamljen slučaj. U ovom slučaju, ne verujem da je bilo propusta policije, jer su oni učinili sve. Pet stotina predmeta je uzeto na analizu, forenziku i nije pronađen trag male Danke, ja se iskreno nadam da ćemo to dete pronaći.

Kurir televizija je dostupna na kanalu broj 109 za korisnike MTS Iris TV, na kanalu 9 za korisnike m:SAT TV, Supernova i Yettel Hipernet TV, na kanalu 108 za korisnike BeotelNet, na kanalu 8 za korisnike Orion telekoma i na kanalu broj 112 za korisnike Sat-trakt na teritoriji Srbije, u okviru platforme M:tel u Crnoj Gori i Bosni i Hercegovini i MTEL Global u dijaspori, kao i na aplikaciji Arena Cloud.

Zabranjeno preuzimanje dela ili čitavog teksta i/ili foto/videa, bez navođenja i linkovanja izvora i autora, a u skladu sa odredbama WMG uslova korišćenja i Zakonom o javnom informisanju i medijima.

Kurir.rs

Bonus video:

01:50 Kuća i put na kojem je nestala Danka Ilić