KAD LEPA POLICAJKA SKINE UNIFORMU, POSTANE KREATORKA I HUMANITARKA: Mirjana iz Novog Sada se na 2 fronta bori protiv nasilja FOTO

Predstavnici Udruženja policajaca i građana Bezbedna zajednica organizovali su humanitarnu reviju pod nazivom "Snažne i lepe" i tim povodom obeležili godišnjicu od osnivanja. Glavna zvezda i žena bez koje ovo ne bi bilo moguće realizovati jeste lepa policajka Mirjana Mijailović.

Kada ova Novosađanka skine uniformu, ona postaje modna kreatorka izuzetnih haljina i drugih odevnih komada za lepši pol, a da sve bude još lepše i značajnije, Mirjana se bori protiv nasilja nad ženama!

Ova lepa policajka kaže da je strast prema modi i dizajnu imala oduvek, a da je usled jednog razočaranja pala odluka.

- Odlučila sam se da napravim svoj brend usled jednog osećaja razočaranja, koji sam prepoznala kao bespotreban i da treba takav osećaj da zamenim nečim daleko lepšim. Dizajniranje je moj hobi - kaže ona za Kurir.

Pozitivne reakcije

Mirjana posao policajke obožava, a kako sama kaže, to joj omogućava da doprinese zajednici i tu se, prema njenim rečima, maksimalno zalaže i konstantno dobija povratne reakcije koje su veoma pozitivne.

- Građani me generalno veoma dobro prihvataju, što mi mnogo znači. Više puta sam pohvaljena za svoj rad, a takva priznanja potvrđuju da moj trud i posvećenost donose pozitivne rezultate i jačaju poverenje koje građani imaju u mene i u našu policijsku službu. To me dodatno motiviše da nastavim da radim najbolje što mogu, uvek spremna da pomognem i doprinesem zajednici - kaže za Kurir Mirjana.

- Za mene je dizajniranje pre svega hobi i način da se umetnički izrazim. Rad u policiji je moj primarni posao, koji mi pruža mogućnost da doprinesem zajednici. S druge strane, modni dizajn je moj način da se opustim i izrazim kreativnost. A uz posvećenost i pažljivo upravljanje vremenom uspevam da ostvarim uspeh u oba sveta, osiguravajući da nijedna oblast ne trpi zbog druge - iskrena je Mirjana.

Nasilje je neprihvatljivo

Mirjana se u toku svoje karijere u policiji susretala, kako sama kaže, s različitim vrstama nasilja, gde je pomogla mnogim ženama koje su pretrpele isto.

- Ženama koje su pretrpele nasilje uvek sam pružala podršku koja je potrebna da dobiju potrebnu zaštitu. Najduže sam radila na slučajevima nasilja na sportskim priredbama, gde sam se susretala s različitim vrstama nasilja. Svaki oblik nasilja je neprihvatljiv i uvek sam spremna da pomognem građanima bez obzira na to kakva je bezbednosna problematika u pitanju - objasnila je Mirjana.

Dodaje da se ona zahvaljujući svom hobiju (dizajna) uvek odazove humanitarnim akcijama, a u Udruženju policajaca i građana Bezbedna zajednica ona je zadužena za taj deo rada udruženja.

HUMANI CILJ Unikatna haljina na aukciji Pored održane humanitarne revije, Udruženje policajaca i građana Bezbedna zajednica će specijalnu haljinu koju je dizajnirala Mirjana i nazvala je "Brillo después de la tormenta" narednih mesec dana držati na humanitarnoj aukciji. - U zajedničkom dogovoru pronašli smo da je to najbolji način da se prikupi što više sredstava za Udruženje žrtava nasilja HAJR. Zahvaljujući svom kreativnom radu dobila sam priliku da upoznam ljude čija humanost je ključna, zbog toga verujem da će ova akcija biti veoma uspešna. Veliku zahvalnost želim da izrazim Gradu Novom Sadu na podršci, prepoznali su human cilj i dali maksimalnu podršku - istakla je ona. Početna cena haljine je 20.000 dinara. View this post on Instagram A post shared by Удружење полицајаца и грађана „Безбедна заједница“ (@upg.bezbednazajednica)

Mirjanin cilj je da, kako kaže, svaka žena koja nosi njene kreacije oseća snagu i samopouzdanje:

- To sam se posebno potrudila da izrazim haljinom koju sam nazvala "Brillo después de la tormenta" i koju sam dizajnirala kao posvetu ženama žrtvama nasilja. Prevod naziva haljine je "Sijaj posle oluje", a cela haljina, kao i svaki detalj na njoj, nosi snažnu simboliku. Moja misija je da svaka žena poveruje u to da je najlepša, osvešćujući svoje darove, talente i sopstvenu vrednost. Kad dopremo do svoje autentičnosti, tad spoznajemo koliko smo neuporedive, jedinstvene i najlepše baš takve kakve jesmo.

