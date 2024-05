UJUTRU MAJKA, UVEČE OTAC!? Borojević izneo ŠOK tvrdnje - Muškarac iz Novog Sada dobio starateljstvo zato što je NEBINARAN

U današnjoj emisiji “Ni 5 ni 6” na Kurir televiziji, autorka i voditeljka Jovana Grgurević bavila se temom nebinarnosti u Srbiji.

Koliko u Srbiji ima nebinarnih osoba, kao i da li je vreme da prihvatimo srednji rod? Na ova pitanja dali su odgovor gosti emisije: dr Vanja Milošević, prof. dr Snežana Bašić, kardiološkinja i specijalista interne medicine, i Saša Borojević, analitičar.

Voditeljka je najpre upitala dr Miloševića u kom momentu formiranja ljudskog bića se zna da li je dečak ili devojčica.

- Ranim testovima negde posle pete nedelje već možemo da utvrdimo kog je pola zametak ili buduće beba. Ali ono što svi mi možemo da se složimo ili ne, neko će početak života da tretira od onog trutka kada čuje otkucaje srca na ultrazvuku. Ali ja mislim da početak života počinje od onog trutka kada se spoje spermatozoid i jajna ćelija. Tada dođe do tog mešanja genetskog materijala. Iako nauka zna da se za 12 nedelje uglavnom ta organogeneza završi. Znači zametak ili beba sa tri meseca, odnosno sa 12 nedelja ima sve ono što ima na samom kraju trudnoće sa 40 nedelja. Onda možete da zamislite kako o nekim vremenskim periodima pričam koji su u suštini možda i nebitni. Da li je nedelja pre, nedelja posle. Mnogo je važnije što smo mi samim činom rođenja došli u situaciju da sve ono što je bilo do sada tradicionalno ili već uobičajeno, da pol određujemo na osnovu polnih karakteristika. Ono što mi ginekolozi najčešće i najradije pišemo da smo dobili živo i zdravo dete pa onda dodatak muško ili žensko u zavisnosti od pola, verovatno će biti za neke u neko dogledno vreme kategorija koja je neobjašnjiva. Već ima slučajeva da po svetu ne mogu i ne treba da pišu taj dodatak kad dobijete zdravo dete da imate i polnu karakteristiku - rekao je Milošević i dodao:

- Gledam da pre svega pokušamo da razumemo i tu kategoriju. Ali nešto što mi se nameće kao sada posebna priča, da se svi ustručavaju ili se plaše da iznesu svoje mišljenje. Pa ako oni imaju pravo, takve osobe, da iznesu svoje mišljenje. Zašto ja koji sam pobornik toga ne bih mogao da kažem da sam protiv toga. Eto, možda smo neke ohrabrili da i ono što misle kažu.

Kardiološkinja smatra da su deca danas sluđena informacijama i da zbog toga ne znaju kog su pola.

- Naravno da nije normalno i naravno da nešto što je normalno to ne nastaje ovako naglo i odjednom poslednjih deset godina, nego to bude od uvek tako i sasvim je prirodno. Na osnovu čega ćete odrediti pol osobe, odnosno jedino je za mene normalno i prihvatljivo da pol određuju polni organi. Međutim, kako će se ponašati i kako će se osećati, to je sada važno. Nekada smo razmišljali samo o genskoj predominiranosti za homoseksualizam. Pa su gej osobe mogle da budu genski predominirane u vrlo, vrlo malom procentu. Taj procenat je išao mnogo ispod 1 odsto, tačnije 0,08 odsto. Kasnije su menjali procenat. Do te mere da promene procente i da kažu ne, to je 3 odsto. Sada imate u anketama u školama osobe, u srednjim i osnovnim školama, decu koje se izjašnjavaju kao biseksualni. To ustvari znači da su toliko sluđeni informacijama da oni ne znaju kog su pola. Sve ono što je nekada bilo plemenito, neka veština poput onoga kad smo muškarce učili da gađaju lukom i strelom, danas će se okarakterisati kao strašno divljaštvo, kao primitivizam. Ako u jednom društvu vi želite da poništite prave vrednosti i da nametnete nove vrednosti, vi ćete to raditi upravo na ovakav način - rekla je Bašić.

Borojević je potom ispričao događaj sa suđenja u Novom Sadu gde je kako tvrdi otac izjavom da je nebinarna osoba, dobio starateljstvo nad decom.

- Nakon emisije gde je gospodin Milošević gostovao u emisiji sa nebinarnom osobom, postojalo je suđenje u Novom Sadu gde smo imali dokazivanje roditeljstva. Otac je trebao da postane staratelj dvoje dece, na sudu je sa majkom. Moj savet je bio da se on izjasni kao nebinarni. I na sudu kad smo se izjasnili kao nebinarni, sudija je pitao šta je to? Ja kažem molim vas, sudija, da li je moguće da vi niste toliko informisani? Vi imate sad zakon o tome. Dakle, vi sad ispred sebe imate čoveka koji je ujutru majka, popodne je otac. Molim vas, dete ima dva roditelja. Sudija je razmišljao. Onda je pitao gde ja mogu da nađem o svemu tome priču. Odakle vam ta informacija? Veljko Vlahović u vašoj blizini sprovodi u vrtiću "Gender Best" projekat, u 15 vrtića. Ako se to sprovodi u vrtićima, ako imamo profesora doktora Vanju, koji je to lepo objasnio u emisiji. Šta je problem? Pa pobedio je i na Evroviziji čovek koji je nebinarni. Vrlo je zanimljivo da je sudija presudio da dvoje dece ostanu kod oca. Jer se on izjasnio kao nebinarni. Tako da, ako ne možete da ih pobediti, onda im se pridružite - rekao je Borojević .

13:55 UJUTRU MAJKA, UVEČE OTAC!? Borojević izneo ŠOK tvrdnje - Muškarac iz Novog Sada dobio starateljstvo zato što je NEBINARAN

