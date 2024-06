MNOGI SRBI LETUJU U GRČKOJ ZA 100€: Nova pravila na plažama i spisak ostalih novina koje će vas dočekati na moru

U Grčkoj u junu i septembru može da se letuje za 100 evra. Turisti u autobusu mogu da ponesu po jednu torbu sa najviše 25 kilograma, agencije prtljag neće meriti na licu mesta, ali to može da se proceni. Od ove sezone polovina svake plaže u Grčkoj mora biti bez ležaljki, što ide u prilog kupačima koji ne žele da plaćaju ležaljke, otkriva novine za turiste u intervjuu za Kurir Aleksandar Seničić, direktor Nacionalne organizacije turističkih agencija Juta.

Poznato je da su aranžmani ove godine poskupeli. Može li se još uvek naći jeftina ponuda?

- Tako je. Krajem prošle godine i početkom ove bilo je popusta i do 45 odsto za hotele i apartmane. Trenutno ulazimo u tzv. sezonu van sezone. Nema više tako velikih popusta, dešava se da se za neke ponude pojavi last minit, ali tu nema izbora i kupuje se samo ono što je ostalo. Od početka do kraja juna može da se ide u Grčku za stotinak evra, 10 dana smeštaj u apartmanu i prevoz autobusom. Veliki broj ljudi je uplatio te aranžmane. Mnogi su uplatili i za septembar, tako da 20 dana na moru provedu za 200 evra sa prevozom. Od kraja juna cene skaču i u prvoj nedelji jula ulazimo u punu sezonu do kraja avgusta. Nakon toga ponovo imamo smanjenje cena, pa je septembar po cenama sličan maju negde od 10. septembra za 100 evra može da se ide 10 dana na more.

Koje biste bitnije novine za turiste izdvojili za ovu sezonu?

- Na velikom broju destinacija je manje-više sve isto kao u prošle godine. Jedna od bitnijih stavki je da su povećane takse za boravak u hotelima i apartmanima. U apartmanima smo plaćali dosad pola evra po danu, sada je taksa 1,5 evra. Za 10 dana umesto pet platićemo 15 evra po apartmanu. Ista situacija je i s hotelima, dosad su bili od dva do pet evra, a povećana je od tri do 10. Za pet zvezdica taksa košta sedam evra po jednoj sobi, za 10 dana to je 70, a prošle godine bilo 50. U Grčkoj na plažama imamo nove uslove. Plaže moraju biti 50 odsto bez mobilijara, nameštaja, kako bi bile dostupne svima, da može i bez ikakvih troškova da se boravi na plaži. Turisti koji uoče da to nije slučaj, a ne žele da plaćaju ležaljke, mogu to preko aplikacije da prijave nadležnim organima, koji brzo reaguju s obzirom na to da dronovima kontrolišu situaciju. Kazne za ugostitelje su velike i kreću se od pet do 25.000 evra.

Ova novina svakako ide u prilog gostima i meštanima.

- I te kako. Ono što je bitno da naši ljudi koji idu na prvi prst Halkidikija znaju jeste da se radi obilaznica oko Soluna i da imaju alternativu za prolazak. Na našem sajtu mogu da skinu aplikaciju preko koje u realnom vremenu mogu da vide opterećenja sva tri pravca i da odluče kuda će da prođu. Biće zastoja, ljudi treba da se pripreme kao za čekanje na granici. Turisti koji idu na drugi i treći prst mogu da koriste alternativu preko Bugarske, jer je bliže, jednostavnije i nema zastoja. Prošle godine smo imali problema na aerodromu, kašnjenje letova, a zasad nema naznaka da će se to dešavati.

Važno Uplatite osiguranje od otkaza putovanja Šta je bitno da turisti znaju o otkazu putovanja? - Otkaz putovanja nije stvar koja treba da opterećuje turističku agenciju. Na tržištu postoji osiguranje koje se zove osiguranje od otkaza putovanja. Svi koji imaju malu decu, nesiguran posao, stare roditelje, neke realne mogućnosti da se desi neka nepredviđena okolnost koja će vas sprečiti treba da ga uplate. Kada želite da otkažete, kontaktirate sa agencijom, otkazujete, ali suštinski od osiguravača naplaćujete svoj novac i s njima ste dalje u prepisci. Agencija po zakonu ima pravo da naplati sve svoje troškove koje imala po tom osnovu. U najgorem scenariju putnik može da ostane bez para. Sve zavisi kada odustaje, što je bliže putovanju, to su penali i do 100 odsto. Savet za sve koji plaćaju aranžmane, a ne znaju da li će sa sigurnošću moći da putuju, jeste da pitaju u samoj agenciji da li postoji mogućnost kupovine osiguranja od otkaza. Ako to ne postoji, tu su osiguravajuće kuće koje to rade.

Mnoge je zabrinula novina što se tiče ograničenja prtljaga. Kako će to biti regulisano?

- Za prtljag ne postoji nikakva zvanična odluka. Bilo je velikih zloupotreba, gde su ljudi nosili po 10 torbi, hranu, frižidere, stolice, suncobrane, motorne čamce... Imali smo veliki problem sa ispravnošću autobusa jer tako veliko opterećenje autobusi ne mogu izdržati. Torba ne može da uđe u prostor gde se nalaze putnici jer je to kažnjivo, nije bezbedno jer u slučaju naglog kočenja torba može da nekoga da povredi i u tom slučaju bi odgovornost bila na vozačima. Kazne za držanje prtljaga u kabini osim ručnog su između 300.000 i dva miliona dinara. Pucale su nam i polusovine zbog prtljaga. Ljudi po povratku nose kante maslinovog ulja i ne možemo više to da prepuštamo slučaju. Niko ko ide na more nema potrebu da nosi više od 20 do 25 kg jer se ne iseljava iz zemlje. Ne verujem da će agencije meriti, ali to može da se proceni na licu mesta.

Žalbe putnika Tri opcije zbog kršenja ugovora Svake sezone bude i nezadovoljnih putnika zbog smeštaja, prevoza... Ukoliko se desi da neke stavke iz ugovora ne budu ispoštovane, šta turista može da uradi? - Turista na licu mesta mora da se izjasni o tome. Idealno bi bilo u pisanoj formi. U slučaju da agencija ne otkloni taj problem za vreme boravka, imamo pisani trag, kad se vrati u zemlju, mora u roku od osam dana da se obrati agenciji, da dostavi pisani prigovor i da se pozove na to da je prigovor već dao dok je bio na licu mesta. Agencija ima rok od narednih osam dana da odgovori na taj prigovor, da prihvati ili da ne prihvati te razloge i da obrazloži sve. Ako putnik nije zadovoljan odgovorom ili time što je agencija ponudila, ima dve opcije. Jedna je da kontaktira s turističkom inspekcijom, koja će obaviti nadzor agencije, ali inspekcija ne može da natera agenciju da vrati novac. Može da ih kazni ukoliko su nešto uradili kako ne treba. Druga opcija, ako je naša članica, može da nam se obrati za pokretanje besplatnog postupka arbitraže. Mi onda utvrđujemo činjenice i u roku od nekoliko dana donosimo presudu, najčešće da agencija, ukoliko je putnik u pravu, mora da izvrši delimično povraćajne opcije za neizvršene usluge. Na kraju, poslednja opcija je da ništa od ovoga ne uradi, već da ih tuži.

A šta će oni koji nose dosta hrane?

- To je odgovornost putnika, mogu da imaju ozbiljan problem na graničnim prelazima s Grčkom. Nije dozvoljeno unošenje hrane i pića, osim ako nije upakovano u fabričku ambalažu. Naši ljudi nose povrće, meso, a to ne bi smelo da se radi. Mi ne kontrolišemo šta oni nose, ali reper je jedna torba po putniku. Ne verujem da će neko meriti prtljag, ali to može da se proceni. Znam da će se ljudi ljutiti, ali moraju da shvate da oni koji hoće da nose čamce i ostalo moraju ići svojim kolima jer nisu kupili prostor u tanku autobusa.

