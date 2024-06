"POZVALA ME CIMERKA IZ STUDENTSKIH DANA, ONDA JE USLEDIO ŠOK" Biljana za KURIR otkriva detalje NAJLUĐEG popodneva u njenom životu!

U četvrtom krugu nagradne igre "Uzmi račun i pobedi" izvučeni su dobitnici još dva trosobna stana u Beogradu, u naselju Zemunske kapije.

Stan od 71,67 kvadrata dobila je Biljana Bakić za račun od 592 dinara u Čajetini, a stan od 75,16 kvadrata dobio je Aleksandar Ljubić za račun od 1.050 dinara sa Novog Beograda.

Biljana je govorila za Kurir i podelila prve utiske nakon dobijanja nagrade koja će joj promeniti život!

- Osećaj je divan. Ja prosto ne verujem. U trenutku izvlačenja dobitnika ja sam bila na svadbi sa suprugom. Tada me je pozvala cimerka iz studentskih dana koja živi u Herceg Novom, a onda je usledio šok. Ostala sam u neverici nakon što me je obavestila da sam upravo ja dobitnica. Zatim me je pozvala i ćerka koja je potvrdila lepe vesti - kaže Bilja za Kurir.

Dodaje i da još uvek ne razmišlja šta će biti sa stanom.

I Biljana i njen muž rade u Užicu, i kako navodi, nisu poslali veliki broj računa.

Dodaje i da ove pre lepe vesti dolaze samo 15 dana nakon što joj se ćerka udala.

- Presrećni smo, zaista. Inače, imam dve ćerke i obe žive u Beogradu. Jedna živi baš u Zemunu, i to u stanu koji otplaćuje kroz kredit a koji se nalazi nedaleko od mesta gde smo dobili stan.

Sledeće subote poslednje izvlačenje u ovom ciklusu

Ovaj ciklus nagradne igre "Uzmi račun i pobedi 2024" trajaće do 8. juna 2024.

U trećem izvlačenju prošle subote, izvučeni su dobitnici trosobnih stanova u Beogradu - Maja Cerović i Marko Gatalo.

Ukupan nagradni fond ovog kruga obuhvata 10 stanova u Beogradu - u svakom od pet izvlače se po dva stana.

Fiskalni računi uneti do 12 časova imaju pravo da učestvuju u izvlačenju

Aplikacija je dostupna u prodavnicama Google Play, Apple i Huawei, a u igri učestvuju računi sa QR kodom koji su izdati na teritoriji Republike Srbije u skladu sa Zakonom o fiskalizaciji, ne stariji od 1. januara 2024. godine.

Pravo učešća u prvom i svakom narednom izvlačenju imaju fiskalni računi uneti do 12 časova na dan izvlačenja. Oni računi koji su registrovani nakon toga ili koji nisu izvučeni u emisiji, imaju pravo učešća u narednom izvlačenju.

Novi krug donosi i jednu novinu za bezgotovinska plaćanja. Unosom u aplikaciju, svaki fiskalni račun dobija jedinstveni alfanumerički kod, a ukoliko je na nalogu zabeležen bezgotovinski način plaćanja (karticom, instant i dr.) dobija se i još jedan dodatni kod. Svi dodeljeni kodovi ravnopravno učestvuju u javnim izvlačenjima.

Za svaki uneti račun dobija se jedinstveni alfanumerički kod, a ukoliko je na nalogu zabeležen bezgotovinski način plaćanja, dobija se dodatni kod. Kod se sastoji od dva, odnosno tri latinična slova, bez dodatnih slovnih znakova i šest brojeva, struktura u obliku "AA(A)000000". Svi dodeljeni kodovi učestvuju u javnim izvlačenjima.

Pravo učešća imaju svi punoletni građani sa boravištem u Srbiji

Pravo učešća u nagradnoj igri imaju svi punoletni građani sa prebivalištem ili boravištem u Republici Srbiji, a procedura registracije za učešće je vrlo jednostavna.

Nakon preuzimanja i instaliranja aplikacije, potrebno je da napravite korisnički nalog. Neophodno je uneti broj mobilnog telefona, ime i prezime, mesto, adresu i broj lične karte i označiti polja koja potvrđuju da je reč o punoletnoj osobi i da prihvata pravila nagradne igre i privatnosti.

Nakon klika na dugme "Registracija", učesnik će na broj mobilnog telefona dobiti SMS poruku sa kodom koji je potrebno uneti u aplikaciju i završiti kreiranje profila.

Svaki građanin, pored svog, u aplikaciji može da otvori još četiri naloga - primera radi za članove svoje porodice, što će olakšati starijim licima i drugim licima kojima je potrebna pomoć s novom tehnologijom, da učestvuju u nagradnoj igri.