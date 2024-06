DANAS JE DIVAN DAN! BOG JE DOBAR, U BEOGRADU SAM I SREĆAN SAM: Amerikanac se oduševio Srbijom i rešio da se preseli!

Amerikanac Džibri Bel, koji je u poseti Srbiji i koji na društvenim mrežama često objavljuje snimke u kojima izražava oduševljenje prema našoj zemlji, narodu, ali i hrani, odlučio je da se na neko vreme preseli u Srbiju.

On je ovu vest objavio na Tik Toku oduševiši svoje brojne pratioce.

- Danas je divan dan. Bog je dobar. Sada sam u Beogradu i srećan sam - započeo je on priču na srpskom.

- Tako sam srećan, tako sam zahvalan što sam u Srbiji i odlučio sam da ću neko vreme ostati ovde. Ja zaista jako, jako volim Balkance. I mislim da bi još stranaca trebalo da dođe na Blakan. Ne marite za ono što ste čuli na vestima i videli na televizoru. Samo dođite, i iskusite lično ovu kulturu - poručio je on u ovom snimku i dodao da ono što najviše voli u vezi sa Srbijom je - srpski narod.

foto: Tik Tok Printscreen

- Za mene su oni jednostavno neverovatni. Ovde zaista imam prave prijatelje i veoma sam zahvalan za sve ljude iz Srbije koje sam upoznao tokom godina. Mislim da svako treba da ima balkanske prijatelje. Mislim da bi i Balkanci trebalo da imaju Crnce za prijatelje, jer mislim da Balkanci i Crnci imaju mnogo više zajedničkog nego što mislimo. Balkanci su me toliko naučili o gostoprimstvu, o tome kako se ulazi u nečiji dom i ponese flaša vina ili poklon. Balkanci su me naučili da da mi vrata uvek budu otvorena za ljude... Upravo oni su me naučili šta zapravo znači biti prijatelji i zahvalan sam im zbog toga - objasnio je Džibri i dodao:

- Hvala ti puno za sve. Vidimo se!

Njegovu odluku podržali su i drugi stranci. Jedna Džes je u komentarima ispod snimka objavila da se takođe seli u našu prestonicu.

foto: Tik Tok Printscreen

- Ja se selim u julu u Beograd. Volim Balkan i istina je - Balkanci i tamnoputi ljudi su vrlo slični - rekla je ona dok je drugi stranac dodao:

- Gostoprimljivost je važna stvar na Balkanu i to da učine da se osećaš dobrodošlo. Oni paze na svoj prijatelje i grade duboka prijateljstva.

I naši ljudi poželeli su mu dobrodošlicu i zahvalili se na ljubaznim rečima.

- Ti si super! Hvala puno i dobrodošao u Srbiju - naveo je jedan dok je drugi dodao: "Bravo! Živ bio!".

- Hvala ti, dragi mladiću da tako lepo pričaš o Srbiji - istakao je jedan naš čovek dok je drugi sve objasnio jednostavnim rečima: "To, brate, Srbine!", rekao je.

foto: Tik Tok Printscreen

Inace, Džibri Bel je, kako su mediji pisali, muzičar koji kada boravi u Srbiji koristi ime Jovan Crnović. Član je grupe Crni Srbi i oženjen je našom ženom iz Niša, Mionom.

U više navrata je bio u našoj zemlji, zna pomalo da priča srpski i oduševljen je našom kulturom i hranom. Na društvenim mrežama često objavljuje snimke o tome koliko uživa u Srbiji, pa je tako nedavno sedeo na jednom splavu i degustirao srpske i druge specijalitete.

Nedavno je objavio i da je u jednom taksiju u Srbiji zaboravio novčanik u kojem su bile kartice i 500 dolara, a da mu je taksista taj novčanik u rekordnom roku vratio što se, kako navodi, nikada ne bi desilo Čikagu.